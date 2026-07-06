0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Audi створює окремий бренд лише для Китаю

Технології&Авто
59
Майбутнє зростання забезпечить саме бренд AUDI, чиї моделі геть інакші всередині та ззовні
Майбутнє зростання забезпечить саме бренд AUDI, чиї моделі геть інакші всередині та ззовні
Німецький автовиробник Audi вважає, що епоха глобального автомобіля добігла кінця, тому взявся розробляти моделі під конкретні регіональні смаки.
Про це повідомляє Motor1.
Audi стала першим люксовим автовиробником, який вийшов на ринок Китаю у 1988 році. Бренд швидко зрозумів, що китайські покупці надають перевагу просторішим авто з більшим місцем на задньому ряду, що призвело до випуску низки машин виключно для Китаю.

Компанія заснувала окремий бренд для китайського ринку

Нині компанія пішла ще далі й заснувала окремий бренд для китайського ринку. Нова марка AUDI, написана великими літерами й без культових чотирьох кілець, продає в Китаї дві моделі, яких немає більше ніде. Першим став універсалоподібний E5 Sportback, за ним з’явився позашляховик E7X, а незабаром вийде й новий седан.
В інтерв’ю австралійському журналу GoAuto технічний директор Роувен Мор наголосив на фундаментальній несумісності запитів покупців у різних частинах світу.

Глобальних авто вже немає

«Гадаю, ідея глобального авто — одного автомобіля, який пасує всьому світу, — вичерпалась, чесно кажучи, бо він більше не підходить ані для США, ані для Китаю. Потрібна опора місцевого для місцевого», — сказав Мор.
Схожої думки дотримується керівник іншого бренду Volkswagen у Китаї. Ральф Брандштеттер торік зазначив, що європейці хочуть тактильних органів керування, довговічності й динаміки, тоді як китайські покупці віддають перевагу підключеним авто з ШІ та плавним голосовим керуванням.
Audi не припинить продавати в Китаї свої глобальні моделі — частина авто з чотирма кільцями залишиться на місцевому ринку. Втім, Роувен Мор вважає, що майбутнє зростання забезпечить саме бренд AUDI, чиї моделі геть інакші всередині та ззовні.
За матеріалами:
НВ
АвтоКитай
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems