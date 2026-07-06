Audi створює окремий бренд лише для Китаю 06.07.2026, 01:14 — Технології&Авто

Майбутнє зростання забезпечить саме бренд AUDI, чиї моделі геть інакші всередині та ззовні

Німецький автовиробник Audi вважає, що епоха глобального автомобіля добігла кінця, тому взявся розробляти моделі під конкретні регіональні смаки.

Про це повідомляє Motor1.

Audi стала першим люксовим автовиробником, який вийшов на ринок Китаю у 1988 році. Бренд швидко зрозумів, що китайські покупці надають перевагу просторішим авто з більшим місцем на задньому ряду, що призвело до випуску низки машин виключно для Китаю.

Компанія заснувала окремий бренд для китайського ринку

Нині компанія пішла ще далі й заснувала окремий бренд для китайського ринку. Нова марка AUDI, написана великими літерами й без культових чотирьох кілець, продає в Китаї дві моделі, яких немає більше ніде. Першим став універсалоподібний E5 Sportback, за ним з’явився позашляховик E7X, а незабаром вийде й новий седан.

В інтерв’ю австралійському журналу GoAuto технічний директор Роувен Мор наголосив на фундаментальній несумісності запитів покупців у різних частинах світу.

Глобальних авто вже немає

«Гадаю, ідея глобального авто — одного автомобіля, який пасує всьому світу, — вичерпалась, чесно кажучи, бо він більше не підходить ані для США, ані для Китаю. Потрібна опора місцевого для місцевого», — сказав Мор.

Схожої думки дотримується керівник іншого бренду Volkswagen у Китаї. Ральф Брандштеттер торік зазначив, що європейці хочуть тактильних органів керування, довговічності й динаміки, тоді як китайські покупці віддають перевагу підключеним авто з ШІ та плавним голосовим керуванням.

Audi не припинить продавати в Китаї свої глобальні моделі — частина авто з чотирма кільцями залишиться на місцевому ринку. Втім, Роувен Мор вважає, що майбутнє зростання забезпечить саме бренд AUDI, чиї моделі геть інакші всередині та ззовні.

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