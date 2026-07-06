Топ-10 нових автомобілів в Україні — які моделі обирають українці Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Renault Duster

За перші шість місяців 2026 року українці придбали близько 33 тис. нових легкових автомобілів. Найбільший попит традиційно мають кросовери, а перше місце серед найпопулярніших моделей утримує Renault Duster.

Такі дані Такі дані оприлюднив «Укравтопром».

Топ-10 найпопулярніших моделей

Беззаперечним лідером ринку став Renault Duster — за січень-червень в Україні реалізували 2670 таких автомобілів.

Друге місце посів Toyota RAV-4 із результатом 1811 проданих авто, а трійку лідерів замкнув Hyundai Tucson, який обрали 1302 покупці.

До першої десятки також увійшли:

Toyota Land Cruiser Prado — 1003 авто;

Skoda Kodiaq — 943;

Mazda CX5 — 910;

Volkswagen Touareg — 854;

Nissan Qashqai — 627;

Skoda Karoq — 606;

Skoda Octavia — 579.

Створено за допомогою ШІ

Рейтинг найпопулярніших нових автомобілів в Україні вкотре підтверджує високий попит на кросовери, які займають більшість позицій у першій десятці.

Раніше ми повідомляли, що вибір між електроавто, бензином, дизелем чи газом сьогодні — це не лише питання комфорту, а й десятків тисяч гривень. У 2026 році різниця у витратах може перевищувати 100 тис. грн на рік. Finance.ua порівняв реальну вартість кілометра для кожного типу авто на основі актуальних цін на пальне станом на червень 2026 року.

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