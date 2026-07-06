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Топ-10 нових автомобілів в Україні — які моделі обирають українці

Технології&Авто
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Renault Duster
Renault Duster
За перші шість місяців 2026 року українці придбали близько 33 тис. нових легкових автомобілів. Найбільший попит традиційно мають кросовери, а перше місце серед найпопулярніших моделей утримує Renault Duster.
Такі дані оприлюднив «Укравтопром».

Топ-10 найпопулярніших моделей

Беззаперечним лідером ринку став Renault Duster — за січень-червень в Україні реалізували 2670 таких автомобілів.
Друге місце посів Toyota RAV-4 із результатом 1811 проданих авто, а трійку лідерів замкнув Hyundai Tucson, який обрали 1302 покупці.
До першої десятки також увійшли:
  • Toyota Land Cruiser Prado — 1003 авто;
  • Skoda Kodiaq — 943;
  • Mazda CX5 — 910;
  • Volkswagen Touareg — 854;
  • Nissan Qashqai — 627;
  • Skoda Karoq — 606;
  • Skoda Octavia — 579.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ
Рейтинг найпопулярніших нових автомобілів в Україні вкотре підтверджує високий попит на кросовери, які займають більшість позицій у першій десятці.
Раніше ми повідомляли, що вибір між електроавто, бензином, дизелем чи газом сьогодні — це не лише питання комфорту, а й десятків тисяч гривень. У 2026 році різниця у витратах може перевищувати 100 тис. грн на рік. Finance.ua порівняв реальну вартість кілометра для кожного типу авто на основі актуальних цін на пальне станом на червень 2026 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоКросовер
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