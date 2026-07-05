0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найпопулярніші кросовери в Україні

Технології&Авто
97
Renault Duster став найпопулярнішим автомобілем в Україні
Renault Duster став найпопулярнішим автомобілем в Україні
Кросовери вже не перший рік утримують лідерство на ринку нових легкових авто в Україні. У 2026 році на них припадає 81% усіх продажів нових авто.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За підсумками січня-травня найпопулярнішим автомобілем в Україні став Renault Duster.
Які SUV стали лідерами у своїх класах:
  • міні-SUV — Toyota Yaris Cross;
  • компактний SUV — Renault Duster;
  • середньорозмірний SUV — Toyota Land Cruiser Prado;
  • повнорозмірний SUV — Volkswagen Touareg;
  • преміальний SUV — Land Rover Range Rover.
До цього Finance.ua зазначав, за підсумками першого півріччя 2026 року українці придбали близько 33 тис. нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ринок продемонстрував незначне зростання — приблизно на 0,5%.
Цьогоріч найбільш популярною маркою серед покупців залишається Toyota.
Також ми повідомляли, що економіка володіння автомобілем кінця першого півріччя 2026 року суттєво змінилася через падіння цін на дизель і скраплений газ та незначне зростання вартості бензину.
Якщо у квітні дизель понад 90 грн/л робив експлуатацію таких авто майже сумнівною, то станом на 30 червня середнє падіння становило близько −13 грн/л. Водночас бензин А-95 показав незначне зростання.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопромКросовер
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems