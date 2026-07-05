Названо найпопулярніші кросовери в Україні Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Renault Duster став найпопулярнішим автомобілем в Україні

Кросовери вже не перший рік утримують лідерство на ринку нових легкових авто в Україні. У 2026 році на них припадає 81% усіх продажів нових авто.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За підсумками січня-травня найпопулярнішим автомобілем в Україні став Renault Duster.

Які SUV стали лідерами у своїх класах:

міні-SUV — Toyota Yaris Cross;

компактний SUV — Renault Duster;

середньорозмірний SUV — Toyota Land Cruiser Prado;

повнорозмірний SUV — Volkswagen Touareg;

преміальний SUV — Land Rover Range Rover.

До цього Finance.ua зазначав , за підсумками першого півріччя 2026 року українці придбали близько 33 тис. нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ринок продемонстрував незначне зростання — приблизно на 0,5%.

Цьогоріч найбільш популярною маркою серед покупців залишається Toyota.

Також ми повідомляли , що економіка володіння автомобілем кінця першого півріччя 2026 року суттєво змінилася через падіння цін на дизель і скраплений газ та незначне зростання вартості бензину.

Якщо у квітні дизель понад 90 грн/л робив експлуатацію таких авто майже сумнівною, то станом на 30 червня середнє падіння становило близько −13 грн/л. Водночас бензин А-95 показав незначне зростання.

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