Названо найпопулярніші кросовери в Україні

За підсумками січня-травня найпопулярнішим автомобілем в Україні став Renault Duster.
Які SUV стали лідерами у своїх класах:
міні-SUV — Toyota Yaris Cross;
компактний SUV — Renault Duster;
середньорозмірний SUV — Toyota Land Cruiser Prado;
повнорозмірний SUV — Volkswagen Touareg;
преміальний SUV — Land Rover Range Rover.
До цього Finance.ua зазначав, за підсумками першого півріччя 2026 року українці придбали близько 33 тис. нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ринок продемонстрував незначне зростання — приблизно на 0,5%.
Цьогоріч найбільш популярною маркою серед покупців залишається Toyota.
Також ми повідомляли, що економіка володіння автомобілем кінця першого півріччя 2026 року суттєво змінилася через падіння цін на дизель і скраплений газ та незначне зростання вартості бензину.
Якщо у квітні дизель понад 90 грн/л робив експлуатацію таких авто майже сумнівною, то станом на 30 червня середнє падіння становило близько −13 грн/л. Водночас бензин А-95 показав незначне зростання.