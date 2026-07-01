Скільки коштує проїхати 100 км автомобілем — нові розрахунки Сьогодні 08:05 — Технології&Авто

Економіка володіння автомобілем змінилася

Економіка володіння автомобілем кінця першого півріччя 2026 року суттєво змінилася через падіння цін на дизель і скраплений газ та незначне зростання вартості бензину.

Якщо у квітні дизель понад 90 грн/л робив експлуатацію таких авто майже сумнівною, то станом на 30 червня середнє падіння становило близько −13 грн/л. Водночас бензин А-95 показав незначне зростання. Розрахунки виконані Інститутом досліджень авторинку на основі вартості 100 км пробігу для різних типів авто з використанням універсальної моделі Volkswagen Golf VII FL, щоб мінімізувати вплив конструктивних відмінностей між силовими установками.

Як рахували витрати на 100 км

Методологія базувалася на порівнянні витрат енергоносіїв для однакової платформи — Volkswagen Golf VII FL, який має заводські версії з бензиновими, дизельними та електричними силовими установками. Окремо враховувалися також сценарії з ГБО на базі технічно подібних бензинових двигунів.

У розрахунку брали актуальні ринкові ціни пального за квітень і червень 2026 року та переводили їх у вартість подолання 100 км пробігу для кожної конфігурації. Це дозволило порівняти не просто ціну літра, а реальну вартість пересування.

Класичні ДВЗ: дизель і ГБО виходять у плюс

Дизель (1.6 TDI):

Квітень: 495 грн

Червень: 423,5 грн (економія −71,5 грн)

Що змінилося: дизельний Golf із найдорожчого сценарію став найекономнішим серед паливних авто. Різниця з бензином наблизилася до майже 100 грн на кожні 100 км.

LPG / скраплений газ (1.6 MPI):

Квітень: 543,7 грн

Червень: 464,5 грн (економія −79,2 грн)

Що змінилося: у квітні через високу ціну газу (49 грн/л) ГБО втратило привабливість. Після зниження до 41,4 грн/л ситуація змінилася — тепер поїздка на газі обходиться приблизно на 58 грн дешевше за бензин на кожні 100 км. Це повертає сенс переобладнанню, особливо для великих двигунів.

Бензин (1.4 TSI):

Квітень: 511 грн

Червень: 522,2 грн (подорожчання +11,2 грн)

Що змінилося: бензинові авто стали найдорожчим варіантом серед класичних ДВЗ у щоденній експлуатації.

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Електромобілі

Домашня зарядка (ніч / день):

Червень: 37,8 грн / 75,6 грн (без змін)

Що змінилося: тарифи залишилися стабільними, і за наявності нічного лічильника електромобіль продовжує залишатися найдешевшим транспортом у розрахунку на 100 км.

Публічні зарядки (AC / DC):

Квітень: 367,5 грн / 455 грн

Червень: 315 грн / 385 грн (зниження −52,5 грн / −70 грн)

Що змінилося: на тлі стабілізації енергосистеми оператори переглянули тарифи вниз. Швидка зарядка (DC) тепер у середньому дешевша за дизель, що ще в квітні було фактично на межі паритету.

Що не враховували в моделі

Розрахунок включає лише прямі витрати на енергоносії. У ньому не враховано: амортизацію та втрату ринкової вартості авто; витрати на технічне обслуговування (які зазвичай вищі у дизеля та авто з ГБО); страхування, податки та інші обов’язкові платежі; знос шин та витратних матеріалів.

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