Скільки коштує проїхати 100 км автомобілем — нові розрахунки
Як рахували витрати на 100 км
Класичні ДВЗ: дизель і ГБО виходять у плюс
- Квітень: 495 грн
- Червень: 423,5 грн (економія −71,5 грн)
- Що змінилося: дизельний Golf із найдорожчого сценарію став найекономнішим серед паливних авто. Різниця з бензином наблизилася до майже 100 грн на кожні 100 км.
- Квітень: 543,7 грн
- Червень: 464,5 грн (економія −79,2 грн)
- Що змінилося: у квітні через високу ціну газу (49 грн/л) ГБО втратило привабливість. Після зниження до 41,4 грн/л ситуація змінилася — тепер поїздка на газі обходиться приблизно на 58 грн дешевше за бензин на кожні 100 км. Це повертає сенс переобладнанню, особливо для великих двигунів.
- Квітень: 511 грн
- Червень: 522,2 грн (подорожчання +11,2 грн)
- Що змінилося: бензинові авто стали найдорожчим варіантом серед класичних ДВЗ у щоденній експлуатації.
Електромобілі
- Червень: 37,8 грн / 75,6 грн (без змін)
- Що змінилося: тарифи залишилися стабільними, і за наявності нічного лічильника електромобіль продовжує залишатися найдешевшим транспортом у розрахунку на 100 км.
- Квітень: 367,5 грн / 455 грн
- Червень: 315 грн / 385 грн (зниження −52,5 грн / −70 грн)
- Що змінилося: на тлі стабілізації енергосистеми оператори переглянули тарифи вниз. Швидка зарядка (DC) тепер у середньому дешевша за дизель, що ще в квітні було фактично на межі паритету.
Що не враховували в моделі
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