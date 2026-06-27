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Бензин може подешевшати до 55 грн за літр: прогноз експерта

Енергетика
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Експерт прогнозує зниження цін на пальне
Експерт прогнозує зниження цін на пальне, Фото: magnific
В Україні можуть продовжити знижуватися ціни на пальне. Експерти пояснюють це падінням світових котирувань нафти та поступовою адаптацією внутрішнього ринку. За сприятливих умов бензин А-95 може подешевшати до 55 грн за літр.
Про це розповів директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн виданню «Новини.Live».

Експерт про зниження цін на пальне

Куюн зазначив, що ціни на пальне в Україні продовжать реагувати на зміну вартості нафти на світових ринках. За його словами, тенденція до здешевлення вже триває.
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Експерт пояснив, що український ринок реагує на коливання із затримкою, оскільки на заправках ще реалізовуються запаси пального, закуплені за попередніми цінами. Саме тому зниження вартості відбувається поступово, а не миттєво.
Куюн також додав, що подальша динаміка цін напряму залежатиме від ситуації на нафтовому ринку. У разі падіння вартості нафти до рівня близько 50 доларів за барель, бензин може ще суттєво подешевшати.
«Ми вже більш ніж половину шляху пройшли до докризових цін. Світовий ринок знижується, а ми традиційно йдемо трохи позаду через запаси пального… Єдине, що не вистачає, трішки стабільності. Ви ж бачите, що сьогодні закрили протоку, завтра відкрили. Тобто, все дуже хитке. Якщо все-таки стабілізується ситуація, то тоді я впевнений, що ми підемо навіть нижче за ті ціни, з яких стартували», — пояснив експерт.
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Водночас Куюн додав, що лише за останній тиждень дизельне пальне подешевшало на 3−5 грн за літр, а від пікових значень ціна вже знизилася приблизно на 12 грн.
За його оцінками, за стабілізації нафтового ринку вартість пального може повернутися навіть до рівнів, які були до останнього стрибка цін.
Раніше Finance.ua писав, засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін заявляв, що стрибок цін на пальне обов’язково буде ближче до початку осені, при цьому дизель може коштувати 90−95 гривень за літр.
«Нас все одно чекає криза ближче до серпня, до вересня. Якщо не буде вирішено остаточно питання з Ормузькою протокою, то світові резерви вже не будуть покривати той дефіцит, який зараз виникає», — каже експерт.
За матеріалами:
Novyny.live
ПальнеБензинНафта
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