46% електроенергії ЄС надходило з відновлюваних джерел енергії: які країни в лідерах Сьогодні 13:23 — Енергетика

46% електроенергії ЄС надходило з відновлюваних джерел енергії: які країни в лідерах

У першому кварталі 2026 року 45,5% електроенергії, виробленої в ЄС, було вироблено з відновлюваних джерел енергії. Це збільшення порівняно з тим самим кварталом 2025 року, коли частка становила 42,7%.

Про це пише Євростат.

Основні джерела

Вітер був основним джерелом відновлюваної електроенергії в ЄС, на який припадало 44,9% від загального обсягу відновлюваної електроенергії порівняно з 42,3% у першому кварталі 2025 року.

Гідроенергетика посіла друге місце з 28,0%, далі йде сонячна енергія з 17,3%.

Решта відновлюваної електроенергії надходила з горючих відновлюваних видів палива (9,4%) та геотермальної та інших джерел енергії (0,4%).

Які країни в лідерах

Серед країн ЄС найбільша частка електроенергії з відновлюваних джерел вироблялася:

в Данії (90,0%, переважно вітер),

Португалії (82,9%, переважно гідроенергетика)

Литві (75,7%, переважно вітер).

Найнижчі частки

були зафіксовані в Чехії (12,7%), Мальті (13,0%) та Словаччині (17,2%).

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Раніше йшлося, що Європейський союз ризикує розпочати опалювальний сезон із критично низьким рівнем газових запасів, що може спровокувати новий стрибок цін на енергоносії.

За прогнозом аналітичної компанії Wood Mackenzie, до завершення сезону закачування — який традиційно тривало з квітня по жовтень — сховища ЄС можуть бути заповнені лише на 76%.

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