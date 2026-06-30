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Газові сховища ЄС можуть увійти в зиму з найнижчими запасами за 15 років

Енергетика
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До завершення сезону закачування сховища ЄС можуть бути заповнені лише на 76%
До завершення сезону закачування сховища ЄС можуть бути заповнені лише на 76%
Європейський союз ризикує розпочати опалювальний сезон із критично низьким рівнем газових запасів, що може спровокувати новий стрибок цін на енергоносії.
Про це повідомляє Financial Times.

Найнижчі показники запасів

За прогнозом аналітичної компанії Wood Mackenzie, до завершення сезону закачування — який традиційно тривало з квітня по жовтень — сховища ЄС можуть бути заповнені лише на 76%.
Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, це стало б найнижчим піковим показником запасів щонайменше за 15 років. Сезон розпочався із заповненістю лише 28% - наслідок холодної зими — і наразі середній показник становить близько 48%, що є нижчим за комфортний рівень для цього часу року.
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Додатковим чинником тиску стали перебої з постачанням зрідженого природного газу через збройний конфлікт між США та Іраном: через Ормузьку протоку зазвичай проходить близько п’ятої частини світового експорту LNG, а бойові дії також скоротили виробництво в Катарі та ОАЕ.
Хоча після ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого європейські ціни на газ різко підскочили, згодом вони стабілізувалися — і тепер є недостатньо привабливими, щоб активно залучати танкери з LNG на європейський ринок.
За матеріалами:
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ГазЄС
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