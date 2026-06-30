Газові сховища ЄС можуть увійти в зиму з найнижчими запасами за 15 років

За прогнозом аналітичної компанії Wood Mackenzie, до завершення сезону закачування — який традиційно тривало з квітня по жовтень — сховища ЄС можуть бути заповнені лише на 76%.
Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, це стало б найнижчим піковим показником запасів щонайменше за 15 років. Сезон розпочався із заповненістю лише 28% - наслідок холодної зими — і наразі середній показник становить близько 48%, що є нижчим за комфортний рівень для цього часу року.
Додатковим чинником тиску стали перебої з постачанням зрідженого природного газу через збройний конфлікт між США та Іраном: через Ормузьку протоку зазвичай проходить близько п’ятої частини світового експорту LNG, а бойові дії також скоротили виробництво в Катарі та ОАЕ.
Хоча після ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого європейські ціни на газ різко підскочили, згодом вони стабілізувалися — і тепер є недостатньо привабливими, щоб активно залучати танкери з LNG на європейський ринок.