0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через масовану атаку рф є нові знеструмлення у Києві та ще 4 областях

Енергетика
52
Через масовану атаку рф є нові знеструмлення у Києві та ще 4 областях
Через масовану атаку рф є нові знеструмлення у Києві та ще 4 областях
Станом на ранок 2 липня через російську масовану атаку є знеструмлені споживачі у Києві та чотирьох областях; негода залишила без електропостачання близько 70 населених пунктів у чотирьох областях.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
«Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, ціллю якої, зокрема, стали й об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів — найскладнішою на ранок є ситуація на Сумщині, там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також є нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що енергетики розпочали відновлення скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою.
Крім того, через грози та пориви вітру на ранок залишаються знеструмленими близько 70 населених пунктів у Закарпатській, Львівській, Чернігівській та Київській областях.
Споживання електроенергії станом на 9:30 четверга відповідає рівню попереднього дня.
«Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 16:00 до 23:00, зберігатиметься гостра необхідність в ощадливому енергоспоживанні», — попереджає оператор енергосистеми.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems