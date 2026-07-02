Через масовану атаку рф є нові знеструмлення у Києві та ще 4 областях
Станом на ранок 2 липня через російську масовану атаку є знеструмлені споживачі у Києві та чотирьох областях; негода залишила без електропостачання близько 70 населених пунктів у чотирьох областях.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
«Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, ціллю якої, зокрема, стали й об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів — найскладнішою на ранок є ситуація на Сумщині, там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також є нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики розпочали відновлення скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою.
Крім того, через грози та пориви вітру на ранок залишаються знеструмленими близько 70 населених пунктів у Закарпатській, Львівській, Чернігівській та Київській областях.
Споживання електроенергії станом на 9:30 четверга відповідає рівню попереднього дня.
«Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 16:00 до 23:00, зберігатиметься гостра необхідність в ощадливому енергоспоживанні», — попереджає оператор енергосистеми.
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