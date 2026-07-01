Світові банки профінансували викопне паливо на 8,7 трлн дол. — деталі Сьогодні 18:23 — Світ

Світові банки профінансували викопне паливо на 8,7 трлн дол. — деталі

Звіт про банківські операції на основі кліматичного хаосу показує майже 1 трильйон доларів щорічного фінансування викопного палива.

Про це йдеться в публікації banktrack

викопного палива, що на 8% більше, ніж у попередньому році. Згідно з опублікованим 17-м виданням звіту «Банківська діяльність у сфері кліматичного хаосу» (BOCC) , 65 найбільших банків світу у 2025 році виділили 906 мільярдів доларів компаніям, що працюють у сферіщо на 8% більше, ніж у попередньому році.

З моменту підписання Паризької угоди десять років тому ці банки спрямували 8,7 трильйона доларів у нафтогазові та вугільні операції. Цей звіт є найповнішим у світі набором даних з відкритим кодом про фінансування викопного палива комерційними банками.

У звіті зазначається, що JPMorgan Chase залишається фінансистом № 1 у світі, який фінансує викопне паливо, надавши компаніям, що працюють з викопним паливом, 58 мільярдів доларів у 2025 році, що на 12,6% більше, ніж у 2024 році.

Bank of America посідає друге місце з 47 мільярдами доларів, а японська Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) — третє місце з 47 мільярдами доларів, що на 21% більше за один рік. «Брудна дюжина» — дванадцять найбільших банків, що працюють з викопним паливом, — зараз забезпечують майже 40% усього світового банківського фінансування викопного палива приблизно через 2000 банків по всьому світу.

Фінансування компаній, які активно розширюють використання викопного палива, зросло на 27% до 508 мільярдів доларів у 2025 році. Будь-яке таке фінансування розширення несумісне з обмеженням глобального потепління до 1,5°C.

Частка банків США у всьому світовому банківському фінансуванні викопного палива зросла до 32% порівняно з 28% у 2021 році та являє собою найбільше джерело капіталу з викопного палива у світі.

Європейські банки демонструють тенденцію до зниження.

BNP Paribas скоротив угоди з викопним паливом на 28%;

UBS — на 36%;

La Caixa — на 34%.

Standard Chartered збільшив фінансування викопного палива на 28%,

Deutsche Bank — на 20%,

HSBC — на 16%.

JPMorgan Chase та Goldman Sachs повністю відмовилися від своїх винятків щодо вугілля та Арктики, перетворивши їх на стандарти комплексної перевірки для кожного конкретного випадку.

Зв’язок з вартістю життя

Кризи викопного палива 2020-х років, які полягають у вторгненні росії в Україну та війні США та Ізраїлю проти Ірану у 2026 році, показують, що залежність від викопного палива є структурним джерелом глобальної нестабільності.

Три чверті людства проживають у країнах, що імпортують викопне паливо, і несуть витрати на кожне переривання поставок. Після конфлікту в Ірані та закриття Ормузької протоки оптові ціни на газ у ЄС приблизно подвоїлися, тоді як надзвичайне нормування посилювалося по всій Південно-Східній Азії.

Тенденції показують, що прибутки зростають: 84% надлишкових прибутків США від нафти та газу від кризи в Україні дісталися найбагатшим 10% людей, тоді як усі інші платили ціну. Ця тенденція, схоже, повториться у 2026 році.

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