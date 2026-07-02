Атака рф 2 липня: КМДА повідомила адреси штабів для допомоги постраждалим Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Атака рф 2 липня: КМДА повідомила адреси штабів для допомоги постраждалим

У ніч проти 2 липня рф запустила масовану комбіновану атаку на Київ. Зруйновані багатоповерхівки, понад півсотні людей постраждали, а більше десятка загинули.

У районах столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 2 липня.

У Шевченківському районі штаби діють на: вул. Олександра Довженка, 14 (дитсадок № 112, тел. 0506789742); просп. Берестейський, 86 (школа № 73).

Також діє цілодобова оперативна служба: 0756175310.

У Голосіївському районі розгорнули пункт допомоги на вул. Голосіївська, 12 (ліцей № 241 «Голосіївський»).

Час роботи — з 8:00 до 19:00. Також біля пошкодженого будинку організовано мобільний штаб для оперативного консультування та прийому звернень мешканців.

Соціальні менеджери надають консультації за тел.: 0954946931, 0954946967.

У Дарницькому районі пункти допомоги працюють на: вул. Новодарницькій, 27-А;вул. Ялинкова, 23.

Нагадаємо, власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Нагадаємо, власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг

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