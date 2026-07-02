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Атака рф 2 липня: КМДА повідомила адреси штабів для допомоги постраждалим

Казна та Політика
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Атака рф 2 липня: КМДА повідомила адреси штабів для допомоги постраждалим
Атака рф 2 липня: КМДА повідомила адреси штабів для допомоги постраждалим
У ніч проти 2 липня рф запустила масовану комбіновану атаку на Київ. Зруйновані багатоповерхівки, понад півсотні людей постраждали, а більше десятка загинули.
У районах столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 2 липня.
У Шевченківському районі штаби діють на: вул. Олександра Довженка, 14 (дитсадок № 112, тел. 0506789742); просп. Берестейський, 86 (школа № 73).
Також діє цілодобова оперативна служба: 0756175310.
У Голосіївському районі розгорнули пункт допомоги на вул. Голосіївська, 12 (ліцей № 241 «Голосіївський»).
Час роботи — з 8:00 до 19:00. Також біля пошкодженого будинку організовано мобільний штаб для оперативного консультування та прийому звернень мешканців.
Соціальні менеджери надають консультації за тел.: 0954946931, 0954946967.
У Дарницькому районі пункти допомоги працюють на: вул. Новодарницькій, 27-А;вул. Ялинкова, 23.
Нагадаємо, власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг.
За матеріалами:
Економічна Правда
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