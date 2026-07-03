Ще в одному місті штрафуватимуть за вимкнені кондиціонери в громадському транспорті Сьогодні 07:42 — Казна та Політика

Влада Тернополя вирішила боротися зі спекою в громадському транспорті гривнею. Після аналогічного рішення у Львові тут також запровадили штрафи для перевізників, котрі вмикатимуть кондиціонери лише «для галочки» або не ремонтуватимуть несправні системи охолодження.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Про це на своєму сайті повідомила мерія міста.

Відтепер перевізників штрафуватимуть, якщо в автобусах чи тролейбусах, обладнаних кондиціонерами, за температури повітря +25°C і вище система кондиціювання буде вимкнена або не працюватиме.

За кожен зафіксований випадок порушення в окремому транспортному засобі перевізник втратить 2 тисячі гривень із виплат за виконану транспортну роботу.

Телеканал 24 За матеріалами:

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