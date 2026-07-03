Ще в одному місті штрафуватимуть за вимкнені кондиціонери в громадському транспорті
На оборону пішло 63% бюджету: чому Україна залежить від міжнародної допомоги
ПартнерськаUGB (Укргазбанк): фінансування громад може стати одним із ключових напрямів відбудови України
Україна запускає контрольований експорт зброї та оборонних технологій
Бізнес-асоціації попередили про ризики запуску еАкцизу з 1 листопада — Гетманцев
717 млрд грн за пів року: які податки найбільше наповнюють казну
ЄС готується терміново ухвалити пакет санкцій проти рф