Бізнес-асоціації попередили про ризики запуску еАкцизу з 1 листопада — Гетманцев Сьогодні 17:29 — Казна та Політика

Провідні бізнес-асоціації попередили про ризики запуску системи еАкциз з 1 листопада 2026 року, пов’язуючи їх із технічною неготовністю програмного забезпечення.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За словами Гетманцева, до нього звернулися Американська торговельна палата в Україні (ACC), Міжнародна торгова палата в Україні (ICC Ukraine), Федерація роботодавців України (ФРУ), Спілка українських підприємців (СУП), асоціація «Укргорілка» та Український фуд-ритейл альянс (UFRA).

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Як зазначив народний депутат, після зустрічі з командою Міністерства цифрової трансформації цього тижня представники бізнесу вони дійшли висновку про неготовність програмного забезпечення еАкцизу, яке, відповідно до законодавства, мало бути передане бізнесу для тестування з 1 січня 2026 року.

У своїх зверненнях бізнес-асоціації наголошують, що підтримують впровадження еАкцизу як інструменту детінізації ринку, однак вважають, що система поки не готова до повноцінного запуску.

Бізнес-асоціації просять забезпечити повний десятимісячний період тестування, передбачений законодавством, або, у разі технічної неготовності, перенести строки її обов’язкового запровадження.

Зокрема, в Американській торговельній палаті зазначили, що «за оцінками експертів компаній-членів Палати, відсутність можливості повноцінного тестування та інтеграції системи е-Акциз на рівні економічних операторів створює суттєві ризики для належного запуску системи з 1 листопада 2026 року».

«З понад 50 тис. ліцензіатів у сфері роздрібної та оптової торгівлі тютюновими виробами й алкогольними напоями лише незначна їх частина почала здійснювати підготовку до впровадження системи е-Акциз. Це створює значні ризики для своєчасного та ефективного запуску е-Акцизу в цілому», — сказано в повідомленні Американської торговельної палати в Україні.

Гетманцев також стверджує, що через можливий зрив запуску системи держава, за його оцінками, ризикує не отримати близько 50 млрд грн від детінізації ринку та після 1 листопада втрачати близько 500 млн грн акцизних надходжень щодня.

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