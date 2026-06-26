Гетманцев допустив скасування 50%-го податку на на прибуток банків заради приватизації фінустанов Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Гетманцев підтримав приватизацію держбанків

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримує приватизацію державних банків і допускає, що підвищену ставку податку на прибуток банків у 2028 році можуть не запроваджувати, якщо це впливатиме на умови потенційних угод із продажу.

«Якщо будуть конкретні пропозиції щодо того чи іншого продажу на 2028 рік, наприклад, і вартість угоди залежатиме від нашого рішення щодо введення цього податку на 2028 рік, тоді ми розглянемо ці ризики. І якщо вони істотні, ми цього рішення не будемо приймати», — сказав Гетманцев.

Вплив податку на приватизацію

Водночас він відкинув твердження, що запровадження 50-відсоткової ставки податку на прибуток банків на один рік саме по собі може зупинити або суттєво загальмувати приватизацію державних банків.

Натомість значно більшим ризиком для залучення іноземного капіталу до державного банківського сектору він назвав ситуацію навколо Сенс Банку та здійснення нагляду за ним з боку Національного банку України.

Ситуація навколо Сенс Банку

За твердженням голови комітету, Сенс Банк створив сприятливі умови для операторів грального бізнесу, зокрема застосовував тарифи нижчі від собівартості послуг і використовував P2P-платежі для ухилення від оподаткування.

Окремо Гетманцев заявив, що Нацбанк не припинив цю діяльність під час перевірки, а раніше погодив неоднозначні кандидатури до керівництва банку.

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Діяльність голови регулятора Андрія Пишного, на переконання Гетманцева, негативно впливає на інвестиційний клімат у банківському секторі та перспективи залучення іноземного капіталу до державних банків.

Попри цю критику, запровадження підвищеної ставки на один рік він назвав виваженим рішенням, зазначивши, що банки мають ресурс для додаткової підтримки армії.

Приватизація держбанків

«Щодо приватизації державних банків — абсолютно підтримую приватизацію. Це має бути зроблено і, знову ж таки, вимагає високої ділової репутації, передусім у того державного банку, який виставляється на продаж», — сказав Гетманцев.

На думку Гетманцева, приватизацію державних банків варто починати з установи, яка становить інтерес для потенційного інвестора.

Водночас він розкритикував тривалу відсутність практичних кроків із приватизації державних банків попри багаторічні заяви про такі плани.

Що відомо про податок на прибуток банків

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 15262.

Документ пропонує продовжити на 2027 рік дію підвищеної ставки податку на прибуток підприємств на рівні 50%.

Крім того, законопроєкт передбачає заборону для банків зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих податкових періодів.

За оцінкою Міністерства фінансів, у разі ухвалення законопроєкту додаткові надходження до зведеного бюджету за результатами податкових періодів 2027 року можуть становити близько 50 млрд грн.

Національний банк України прогнозує значно менший фіскальний ефект від запровадження 50% податку на прибуток банків, ніж передбачено бюджетними розрахунками.

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