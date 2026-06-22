НБУ категорично проти запровадження 50% податку на прибуток банків, зараз він не дасть бажаного ефекту Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

НБУ категорично проти запровадження 50% податку на прибуток банків

Національний банк України прогнозує значно менший фіскальний ефект від запровадження 50% податку на прибуток банків, ніж передбачено бюджетними розрахунками.

Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає Укрінформ.

«Цього разу ми категорично проти цього рішення (запровадження 50% податку на прибуток. — Ред.), тому що бачимо, що воно, на нашу думку, не дасть того бажаного і заявленого фіскального ефекту. За нашими розрахунками, вплив може бути десь на рівні близько 20, можливо, 25 млрд грн», — зазначив Пишний.

Ризики для кредитування

За словами Пишного, запропоноване підвищення податкового навантаження суттєво обмежує кредитний потенціал банківської системи, оскільки прибуток є фактично єдиним джерелом поповнення капіталу поза внесками акціонерів.

Він наголосив, що підвищене податкове навантаження також створює додатковий тиск на виконання вимог щодо капіталу в межах євроінтеграційних зобов’язань України.

Податок може вплинути на приватизацію держбанків

Крім того, на переконання Пишного, така податкова політика може вплинути на плани приватизації державних банків, зокрема через можливе зниження їхньої інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів.

Водночас, за його словами, фінансова стабільність у короткостроковій перспективі не опиниться під загрозою, однак у середньо- та довгостроковій перспективі рішення може стримувати розвиток кредитування.

Що відомо про податок на прибуток банків

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 15262.

Документ пропонує продовжити на 2027 рік дію підвищеної ставки податку на прибуток підприємств на рівні 50%.

Крім того, законопроєкт передбачає заборону для банків зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих податкових періодів.

За оцінкою Міністерства фінансів, у разі ухвалення законопроєкту додаткові надходження до зведеного бюджету за результатами податкових періодів 2027 року можуть становити близько 50 млрд грн.

Укрінформ За матеріалами:

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