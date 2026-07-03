Міносвіти посилює контроль, щоб не допустити передачі земель державних закладів освіти третім особам Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Міністерство освіти і науки посилило контроль за використанням земель закладів освіти на виконання окремої ухвали Верховного Суду.

Зокрема, на виконання окремої ухвали Верховного Суду від 29 жовтня 2025 року та ухвали про застосування заходів процесуального примусу від 25 травня 2026 року у справі № 918/1181/24 МОН повідомило про проведення внутрішньої перевірки причин невиконання судового рішення у встановлений строк, застосування дисциплінарних заходів до посадових осіб та вжиття комплексу заходів щодо недопущення подібних порушень у майбутньому.

Міністерство визнало факт порушення строків інформування суду. За результатами перевірки встановлено, що відповідальним структурним підрозділом за підготовку відповіді було Управління з питань державного майна та підприємств. Безпосереднім виконавцем визначили головного спеціаліста відділу з питань майнових відносин, яка була звільнена наприкінці січня 2026 року. Разом із тим Міністерство зазначило, що це не звільняє керівництво підрозділу від відповідальності за неналежний контроль за виконанням судового рішення.

У зв’язку з цим Державний секретар МОН ініціював дисциплінарне провадження стосовно начальника відповідного управління. Дисциплінарній комісії доручено провести відповідне провадження та надати пропозиції щодо результатів його розгляду.

Також Міністерство повідомило про добровільну сплату штрафу в розмірі 9 984 грн, накладеного ухвалою суду як захід процесуального примусу.

Крім питань виконання судових рішень, МОН поінформувало про заходи реагування на обставини, встановлені Верховним Судом щодо використання земель аграрного фахового коледжу.

За інформацією Міністерства, коледж не звертався за погодженням договору про надання послуг з обробітку земель із товариством, тому жодної згоди на укладення такого договору орган управління не надавав.

МОН зазначило, що ще у 2022 році зверталося до Фонду державного майна України щодо недопущення приватизації майна коледжу та порушення цілісності земельної ділянки площею 78,5 га. Після виявлення договорів із товариством, укладених без погодження Міністерства, воно звернулося до Офісу Генерального прокурора щодо можливих протиправних дій посадових осіб закладу освіти.

У повідомленні наголошено, що на сьогодні Міністерство не погоджує договорів спільної діяльності або інших правочинів, які фактично передбачають передачу земельних ділянок державних закладів освіти третім особам, оскільки такі договори суперечать вимогам законодавства.

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