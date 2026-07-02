Україна запускає контрольований експорт зброї та оборонних технологій Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Мінімальна сума експортного контракту для готових виробів становитиме 15 млн грн

Кабінет Міністрів запроваджує спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, новий механізм має сприяти розвитку українського оборонно-промислового комплексу та залученню додаткових ресурсів для розширення виробництва.

«Українське виробництво допоможе країнам-партнерам, а наша галузь отримає додатковий ресурс для зростання. Постачання Силам оборони є безумовним пріоритетом», — зазначила Свириденко.

Частину коштів від експорту спрямують на розвиток ОПК

Прем’єр-міністерка повідомила, що 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Мінімальна сума експортного контракту для готових виробів становитиме 15 млн грн. Для комплектуючих така вимога не передбачена.

«Кожен експортний контракт має працювати на головну мету — сильне оборонне виробництво в Україні та більше власної зброї для нашого війська», — наголосила глава уряду.

Як працюватиме новий механізм

Новий механізм діятиме протягом воєнного стану та передбачатиме прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі Drone Deal.

Якщо виробник підтвердить спроможність одночасно виконати державний та експортний контракт, він зможе здійснювати експорт. У дозволі може бути відмовлено, якщо Міноборони чи інший держзамовник планує закупити ці товари для потреб оборони України, або якщо товар включено до Переліку критичних товарів.

Міноборони щоквартально оновлюватиме перелік критичних товарів і технологій, а МЗС — перелік держав, до яких дозволений експорт.

«Ми також захищаємо українські технології. Вони передаватимуться без відчуження прав інтелектуальної власності, з контролем використання та реекспорту, — зазначила Очільниця Уряду. — Сьогодні понад половина озброєння на фронті — українського виробництва. Українські зброярі нарощують виробництво безпілотних систем, засобів РЕБ, боєприпасів, комплектуючих та інших оборонних технологій».

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