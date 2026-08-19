Удари рф завдають шкоди економіці України, — The Economist Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

Удари рф завдають шкоди економіці України, — The Economist

росія завдає системних ударів по цивільній логістиці України, і це вже призвело до порожніх полиць у супермаркетах Києва — вперше з початку повномасштабної війни.

Про це пише The Economist

Видання пише, шо причиною стала нова тактика Кремля: полювання на цивільні вантажні судна в Чорному морі.

За оцінками співзасновника мережі Goodwine Дмитра Кримського, лише за три тижні удари коштували українському бізнесу близько 500 мільйонів доларів.

19 липня російська балістична ракета влучила у склад, який постачав товари для магазину Goodwine. Через два тижні удари по двох логістичних хабах мережі «Сільпо» забрали життя шістьох працівників. Регулярних обстрілів зазнає й «Нова пошта» — приватна поштова служба, якою користується більшість українців, зазначає видання.

За наявними даними, москва різко наростила виробництво балістики, тоді як запаси української протиповітряної оборони вичерпуються, дозволяючи прикривати лише окремі пріоритетні об’єкти. У липні агресор запустив рекордні 198 балістичних і гіперзвукових ракет, здебільшого по Київщині. Цей терор став відповіддю на вдалі атаки українських дронів по російських оборонних заводах, нафтопереробці, портах Азовського моря та спалених складах онлайн-гіганта Wildberries, що возить спорядження для окупантів.

Удари б’ють і по економіці росії: НПЗ втратили понад 30% потужностей, а талони на бензин, які на піку діяли у 80 регіонах, досі зберігаються у 18. Втрати Wildberries аналітики оцінюють у 2−4 мільярди доларів — компанія втратила майже третину об’єктів. При цьому супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска, недоступний для окупантів, дає Україні перевагу у застосуванні дронів середньої дальності над окупованими територіями.

Порти під прицілом

Але, як йдеться у матеріалі, тиск тепер діє в обидва боки — і Україна виявилася вразливішою. Одеські порти, економічна артерія країни, першими відчули загрозу. Ситуація загострилася в середині липня, коли росія почала полювати безпосередньо на судна. 19 липня крилаті ракети влучили і потопили турецьке вантажне судно біля Чорноморська, загинули десятеро людей. Відтоді атакується кожне судно, що заходить в Одесу чи виходить з неї — порти, за оцінкою видання, комерційно мертві.

«Одне судно на 100 000 тонн еквівалентне 5 000 вантажівок, 5 000 водіїв і 5 000 прикордонних процедур», — наголосив президент асоціації «Укрпорт» Дмитро Барінов.

За його словами, ситуація гірша, ніж у 2022 році, коли частину втрат компенсували дунайські порти — тепер через низький рівень води й обстріли цей маршрут теж ускладнений.

Втрати ворога

Загарбники на сході втрачають понад 1 000 військових на день і насилу поповнюють втрати, а ЗСУ проводять локальні контратаки. Через це протистояння остаточно змістилося в повітряну площину. Водночас експерти вказують на суттєву різницю в оцінці збитків противника: Генштаб України звітує про втрати російської нафтопереробки у 13,5 мільярда доларів з серпня 2025 року, проте аналітик Сергій Вакуленко з Фонду Карнегі вважає їх значно меншими.

«Удари завдають шкоди, але не в тих масштабах і не в ті терміни, про які заявляє Україна», — зазначив експерт.

Думка експерта

За словами президента Українського клубу агробізнесу Алекса Лісіцина, якщо врожай (а це 50 мільйонів тонн) не вдасться продати, аграрії можуть взагалі відмовитися від осінньої сівби. Це здатне довести збитки галузі до 10−12 мільярдів доларів, або 5% офіційного ВВП, що вдарить і по продовольчій безпеці, і по позиціях України на ринках Африки та Близького Сходу. Один із колишніх високопосадовців порівняв ситуацію з футбольним матчем:

«Це наче ми зіграли відкритий футбол із бразильцями. Забили три м’ячі й святкуємо, а вони забили тринадцять».

Видання підсумовує, що цього року Україні вдалося переламати хід бойових дій, проте тиск, який мав наростати ближче до зими, прийшов раніше. Без стабільних поставок перехоплювачів економіка та військові перспективи країни можуть серйозно постраждати, тож західним партнерам доведеться нарощувати підтримку. У Києві обговорюють і найгірший сценарій — що удари по енергетиці, водопостачанню та каналізації спровокують масову еміграцію.

«Чи підуть вони на це? Цілком можуть», — каже українське джерело у сфері безпеки.

УНІАН За матеріалами:

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