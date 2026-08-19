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ВР призначила міністра оборони

Казна та Політика
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ВР призначила міністра оборони
ВР призначила міністра оборони
Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України.
Рішення підтримали 312 депутатів., йдеться в офіційному повідомленні Верховної Ради.
Перед цим Кабмін звільнив Хмару з посади заступника міністра оборони України і виконувача обов’язків міністра.
Раніше 19 серпня комітет Верховної Ради з питань оборони одноголосно (15 голосів) підтримав призначення Євгенія Хмари міністром оборони України.

Історія

У квітні 2023 року Президент призначив Хмару начальником Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Після реорганізації підрозділ отримав назву Центр спеціальних операцій «А» СБУ.
У серпні 2023 року Хмарі присвоїли військове звання бригадного генерала, а в червні 2024 року — генерал-майора.
З 5 січня 2026-го по 17 липня 2026 року Хмара тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України, замінивши на цій посаді Василя Малюка.
Військовий нагороджений орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» III ступеня та «Хрестом бойових заслуг».
За матеріалами:
Finance.ua
Верховна Рада
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