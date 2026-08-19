ВР призначила міністра оборони

Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України.
Рішення підтримали 312 депутатів., йдеться в офіційному повідомленні Верховної Ради.
Перед цим Кабмін звільнив Хмару з посади заступника міністра оборони України і виконувача обов’язків міністра.
Раніше 19 серпня комітет Верховної Ради з питань оборони одноголосно (15 голосів) підтримав призначення Євгенія Хмари міністром оборони України.
Історія
У квітні 2023 року Президент призначив Хмару начальником Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Після реорганізації підрозділ отримав назву Центр спеціальних операцій «А» СБУ.
У серпні 2023 року Хмарі присвоїли військове звання бригадного генерала, а в червні 2024 року — генерал-майора.
З 5 січня 2026-го по 17 липня 2026 року Хмара тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України, замінивши на цій посаді Василя Малюка.
Військовий нагороджений орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» III ступеня та «Хрестом бойових заслуг».