0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна за сім місяців скоротила експорт чавуну на 0,5% р/р

Казна та Політика
20
Металургійні підприємства України за підсумками січня-липня 2026 року скоротили експорт товарного чавуну на 0,55% порівняно з аналогічним періодом 2025-го — до 1,03 млн т.
Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.
До США протягом періоду було спрямовано 900,6 тис. т чавуну, що на 8% більше р./р., до Туреччини — 83,2 тис. т (+88% р./р.), до Італії — 26,5 тис. т (-75% р./р.),
За підсумками липня відвантаження продукції скоротилися на 72% м./м. і на 67% р./р. — до 51,5 тис. т. На американський ринок відправили 49,5 тис. т чавуну (-68% м./м.; -67% р./р.), в Туреччину — без змін. До Італії продукція не постачається з лютого.
Виручка від експорту чавуну за сім місяців становила $413 млн, що на 0,4% більше р./р. У липні показник упав на 70% м./м. і на 61% р./р., до $24,1 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems