Україна за сім місяців скоротила експорт чавуну на 0,5% р/р Сьогодні 21:18 — Казна та Політика

Металургійні підприємства України за підсумками січня-липня 2026 року скоротили експорт товарного чавуну на 0,55% порівняно з аналогічним періодом 2025-го — до 1,03 млн т.

Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

До США протягом періоду було спрямовано 900,6 тис. т чавуну, що на 8% більше р./р., до Туреччини — 83,2 тис. т (+88% р./р.), до Італії — 26,5 тис. т (-75% р./р.),

За підсумками липня відвантаження продукції скоротилися на 72% м./м. і на 67% р./р. — до 51,5 тис. т. На американський ринок відправили 49,5 тис. т чавуну (-68% м./м.; -67% р./р.), в Туреччину — без змін. До Італії продукція не постачається з лютого.

Виручка від експорту чавуну за сім місяців становила $413 млн, що на 0,4% більше р./р. У липні показник упав на 70% м./м. і на 61% р./р., до $24,1 млн.

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