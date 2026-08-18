З яких країн найбільше мігрантів працює в Україні (інфографіка) Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

З яких країн найбільше мігрантів працює в Україні (інфографіка)

У першому півріччі 2026 року найбільше дозволів на застосування праці іноземців в Україні отримали громадяни Індії, Узбекистану та Туреччини.

Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які є в розпорядженні УНІАН.

За 6 місяців 2026 року громадянам Індії видали 933 дозволи на роботу. Це найбільший показник серед усіх країн.

Кого найбільше

Інфографіка створена finance.ua за допомогою ШІ

На другому місці опинився Узбекистан — 539 дозволів, а на третьому — Туреччина з 426 дозволами.

Азербайджан — 401 дозвіл;

Бангладеш — 330;

Пакистан — 330;

Китай — 274;

Вірменія — 198;

Колумбія — 164;

Туркменістан — 143.

Ще кілька років тому ситуація виглядала інакше. У 2020 році громадяни Туреччини отримали найбільше дозволів — 1741. У 2021 році їх було вже 2480, і Туреччина посіла друге місце, поступившись лише Індії, яка тоді встановила рекорд у 3065 дозволів.

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Після початку повномасштабної війни кількість дозволів різко скоротилася. У 2022 році громадянам Туреччини видали 591 дозвіл, у 2023 році — 719, а у 2024 році — 947. Таким чином, у 2023 та 2024 роках турецькі громадяни були лідерами за кількістю виданих дозволів на працевлаштування серед іноземців.

У 2025 році турки знову очолили рейтинг — 1070 дозволів. Але вже у першому півріччі 2026 року їх випередила Індія: 426 проти 933 дозволів.

Тендеції

Динаміка за останні роки показує ще одну важливу тенденцію. Після різкого провалу на початку повномасштабної війни кількість дозволів знову зростає. У першому півріччі 2026 року ці десять країн уже отримали 3738 дозволів. Якщо така динаміка збережеться до кінця року, цей рік може стати рекордним за кількістю дозволів на працевлаштування іноземців за весь період повномасштабної війни.

2025 році в Україні Нагадаємо, у2025 році в Україні видали 9 582 дозволи на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, водночас 3 310 дозволів було скасовано. Таким чином, станом на кінець року в країні налічувалося 6 272 трудових мігранти.

Водночас Редакція Finance.ua з’ясувала , звідки взялася ця хвиля про навалу мігрантів і що за нею ховається. Ми також запитали у юриста, що насправді треба знати про трудову міграцію в Україні.

Також демограф розповіла , з яких країн можуть приїжджати трудові мігранти в Україну.

Попри гучні заяви в соцмережах про нібито «масове заселення» іноземцями, реальна статистика виглядає значно спокійніше. За оцінками економістів, іноземних працівників в Україні зараз приблизно вдвічі менше, ніж було до початку повномасштабної війни.

На цьому тлі тема «захоплення ринку праці» виглядає радше як емоційний міф, ніж реальна тенденція. Водночас кадровий дефіцит справді існує, і він змушує роботодавців шукати нові рішення. Про це На цьому тлі тема «захоплення ринку праці» виглядає радше як емоційний міф, ніж реальна тенденція. Водночас кадровий дефіцит справді існує, і він змушує роботодавців шукати нові рішення. Про це йдеться у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.

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