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Уряд змінив правила державних гарантій для малого та середнього бізнесу

Казна та Політика
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Уряд удосконалив порядок надання державних гарантій на портфельній основі для мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСП).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Міністерство проаналізувало ефективність програми за 2020−2025 роки, зокрема якість кредитного портфеля та співвідношення обсягів підтримки підприємств ММСП із витратами держбюджету на виконання гарантійних зобов’язань.
За результатами аналізу Мінфін деталізував вимоги до позичальників і кредитів, які можуть включатися до портфеля.

Що змінюється для банків і позичальників

Оновлений порядок передбачає кілька змін.
Уточнено вимоги до кредитів. Доповнено критерії, яким має відповідати кредит для його першого включення до портфеля.
Запроваджено обмеження для відповідального кредитування. Визначено період, протягом якого позичальник не зможе претендувати на нові державні гарантії, якщо за його попереднім кредитом настав гарантійний випадок.
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Деталізовано порядок дій банків. Визначено алгоритм формування та супроводження портфелів за програмами 50/70 та 80/80 у випадку, якщо розрахунковий обсяг гарантій за однією з них перевищує встановлений граничний показник.
Також уточнено перелік документів, які банк-кредитор має додавати до вимоги про сплату за державною гарантією.
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Врегульовано розрахунки з державним бюджетом. Визначено порядок повернення коштів до бюджету, якщо банк стягнув прострочену заборгованість або заборгованість позичальника було реструктуризовано.
Державні гарантії й надалі надаватимуться в межах лімітів, визначених законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Як працює програма державних гарантій

Програма державних гарантій на портфельній основі запрацювала наприкінці 2020 року. Її мета допомогти українському мікро-, малому та середньому бізнесу отримувати банківські кредити без необхідності надавати заставу на 100% їхньої вартості.
Держава бере на себе покриття до 80% суми кредиту.
За матеріалами:
Finance.ua
МінфінБізнес
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