Інфляція в Україні зросте до 10%: прогноз НБУ на 2026−2028 роки Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

Інфляція повернеться до 5% у 2028 році

Національний банк прогнозує прискорення інфляції в Україні до 10% у 2026 році, тоді як реальний ВВП зросте лише на 1,8%. Водночас дефіцит бюджету без урахування грантів може сягнути близько 35% ВВП, а обсяг міжнародної підтримки — $87 млрд.

Про це свідчить липневий Інфляційний звіт Національного банку України.

Інфляція повернеться до 5% у 2028 році

За прогнозом НБУ, споживча інфляція у 2026 році прискориться до 10%. У 2027 році вона знизиться до 6,9%, а у 2028 році повернеться до цільового показника 5%.

Стрімке розширення бюджетних стимулів, подальше зростання витрат підприємств на оплату праці, а також вторинні ефекти від подорожчання пального та послаблення гривні в попередні періоди призведуть до посилення цінового тиску.

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У 2027 році зниженню інфляції сприятимуть поступова фіскальна консолідація, послаблення тиску на ринку праці, очікуване збільшення врожаїв та поліпшення ситуації в енергетиці в міру зниження безпекових ризиків.

Проактивна монетарна політика НБУ матиме вагомий вплив як на стримування інфляції у 2026 році, так і на її сповільнення у наступні роки.

У липні НБУ підвищив облікову ставку з 15% до 15,5%. Поточний прогноз передбачає можливість її подальшого підвищення до 16% у 2026 році та повернення до циклу пом’якшення процентної політики у II кварталі 2027 року.

Економіка зросте на 1,8%

За прогнозом НБУ, у 2026 році економіка України зросте на 1,8%. Обстріли підприємств та логістичної інфраструктури суттєво обмежуватимуть внутрішнє виробництво та стримуватимуть інвестиційну активність.

Водночас економіку підтримають масштабні бюджетні видатки, зокрема спрямування значної частини коштів програми Ukraine Support Loan на локалізацію виробництва озброєння в Україні. Додатковий імпульс економічному зростанню забезпечить поступове збільшення врожаїв.

У 2027−2028 роках НБУ очікує прискорення зростання реального ВВП до 2,8−3% на рік.

Яким буде дефіцит бюджету

Дефіцит державного бюджету без урахування грантів у 2026 році може становити близько 35% ВВП. Водночас обсяг міжнародної підтримки очікується на рівні $87 млрд.

Локалізація оборонного виробництва змінить економічні процеси

Підтримка локалізації оборонного виробництва міжнародними партнерами суттєво змінює умови економічного зростання та функціонування валютного ринку України.

Очікується, що значна частина коштів за оборонною складовою програми Ukraine Support Loan, які надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету, спрямовуватиметься на локалізацію виробництва озброєння в Україні.

Раніше міжнародні партнери переважно закуповували зброю для України за кордоном. Зміна цього підходу стала одним із факторів перегляду прогнозу НБУ.

По-перше, очікується збільшення внутрішнього виробництва. Це позитивно вплине на економіку безпосередньо, а також через підтримку суміжних галузей та стійкого споживчого попиту.

По-друге, локалізація оборонного виробництва посилить тиск на ціни через стимулювання попиту та економічної активності в умовах розширення бюджетних стимулів.

По-третє, зі збільшенням фінансування локалізації оборонного виробництва посилюватиметься посередницька роль НБУ на валютному ринку. Це необхідно для компенсації структурного дефіциту іноземної валюти у приватному секторі.

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