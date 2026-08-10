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Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо розгортання Мережі єдності українців

Казна та Політика
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Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо розгортання Мережі єдності українців
Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо розгортання Мережі єдності українців
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України проводить громадські консультації щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо організації діяльності та забезпечення функціонування Мережі єдності українців».
Мережа єдності українців (Unity Network) — це система партнерської взаємодії, спрямована на збереження зв’язку українців за кордоном з Україною та сприяння їх добровільному поверненню, реінтеграції або інтеграції в нове місце проживання в Україні. До складу Мережі увійдуть Центри єдності, відкриті за кордоном у співпраці з урядами держав перебування, а також зможуть долучатися українські громадські організації, які вже активно працюють за кордоном.
Мережу єдності координуватиме Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України за участі оператора — ТОВ «Агенція національної єдності». Всі учасники Мережі єдності будуть представлені на цифровій платформі «Додому», що забезпечить українцям за кордоном зручний доступ до перевіреної інформації про наявні організації, їх діяльність та контакти, а також доступні сервіси та активності.
«Розгортаючи Мережу єдності, ми хочемо зробити ініціативи українських організацій за кордоном більш видимими, посилити взаємодію між ними та з Україною, а також забезпечити українцям доступ до перевіреної інформації й якісної підтримки незалежно від країни перебування. Саме тому ми запрошуємо до громадського обговорення всіх, хто вже працює з українцями за кордоном і зацікавлений у розвитку Мережі. Ми переконані, що її успіх залежить від партнерства та спільного напрацювання рішень», — зазначила заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Ілона Гавронська.
Мінсоцполітики закликає громадськість і всіх зацікавлених сторін долучитися до обговорення та надсилати свої пропозиції і зауваження до проєкту.
Ознайомитися з відповідним проєктом постанови Кабінету Міністрів України можна за посиланням. Детальна інформація про концепцію Мережі єдності доступна за посиланням.
Пропозиції та зауваження приймаються до 13 серпня 2026 року:
  • у письмовій формі за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10,
Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю буде оприлюднено на офіційному сайті Мінсоцполітики після завершення строку подання, розгляду та узагальнення пропозицій і зауважень.
За матеріалами:
Finance.ua
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