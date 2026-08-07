Податкові канікули та вільні економічні зони: співзасновник «Нової пошти» закликав зняти обмеження з бізнесу після російських атак Сьогодні 11:37 — Казна та Політика

Результати атаки на «Нову пошту»

Співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк закликав запровадити податкові канікули для підприємців, чиє майно було знищене внаслідок російських атак.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Поперешнюк закликав змінити підхід до підтримки бізнесу

«Останній обстріл показав — ми входимо в нову фазу війни — взаємного знищення економік. Подібного масштабу руйнувань у тилу не було із самого початку вторгнення», — написав Поперешнюк.

За його словами, у цьому протистоянні виграє той, хто швидше адаптується. Вільний бізнес знаходить нові шляхи, оперативно переналаштовує логістику та відбудовує зруйноване, поки чиновники ще узгоджують черговий державний план.

«Ми вже переконалися в цьому у 2022 році. Уряд тоді знизив податки, скасував мита та ліцензії, зупинив перевірки, прибрав регуляторні бар’єри. Зменшення фіскального тиску дало економіці дихати і врятувало її від колапсу. Треба просто це повторити», — зазначив співзасновник «Нової пошти».

Він наголосив, що нині масштаби втрат ще більші, однак політика влади, на його думку, стала протилежною.

«Замість свободи — нові податки, тиск на ФОПів, акцизи та нескінченні перевірки. Душити бізнес під час обстрілів — це допомагати ворогу знищувати нашу економіку», — заявив Поперешнюк.

Які зміни пропонує співзасновник «Нової пошти»

Для підтримки української економіки Поперешнюк пропонує:

провести дерегуляцію;

спростити міжнародну логістику;

спростити отримання дозволів на будівництво та приєднання до мереж;

запровадити податкові канікули для підприємців, чиє майно було знищене внаслідок російських атак;

створити вільні економічні зони на прифронтових територіях.

«Уряд не в змозі закрити небо від ворожих ракет. Але розв’язати руки власному бізнесу — цілком у його силах. Це єдиний шлях втримати економіку», — підсумував він.

Що кажуть у Раді

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав напрями, за якими необхідно посилити допомогу бізнесу, що зазнає збитків через російські обстріли. Серед них — розміщення складів, страхування військових ризиків, кредитування, підтримка прифронтових територій, бронювання працівників та умови еквайрингу.

«Щодо допомоги бізнесу, який страждає від обстрілів, є декілька напрямів, які необхідно реалізувати якомога скоріше», — написав Гетманцев у Telegram.

За його словами, йдеться про такі заходи:

розміщення складів — передбачається допомога в розташуванні складів, зокрема на державних площах;

страхування воєнних ризиків;

кредитування — програму «5−7-9%» необхідно розширити;

прифронтові території — має бути налагоджена координація;

бронювання — бізнес потребує розширення умов бронювання, причому йдеться саме про «білий» бізнес;

еквайринг- платіжні системи мають плани змінювати умови еквайрингу.

Щодо прямого відшкодування збитків за рахунок держави, а не страхування, Гетманцев зазначив, що наразі для цього немає достатнього потенціалу.

«І якщо говорити про відшкодування, відшкодовувати треба з 2014 року. Тому, на жаль, поки єдиним джерелом для відшкодування таких збитків залишаються майбутні репарації», — заявив він.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр «Нової пошти» у Києві. Компанія пообіцяла повністю компенсувати оголошену вартість пошкоджених відправлень.

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Раніше Finance.ua писав , що власник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що російський удар по складському комплексу компанії в Броварах, унаслідок якого було зруйновано її найбільший розподільчий центр, завдав збитків на кілька мільярдів гривень. За його словами, це може тимчасово позначитися на якості обслуговування клієнтів.

Також ми писал и, що після серії ударів рф по логістичній інфраструктурі уряд готує рішення для підтримки бізнесу. Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор.

Українські компанії отримають пріоритетний доступ до вільних державних приміщень, у яких зможуть розосередити складські запаси після масштабних російських атак.

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