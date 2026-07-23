«Нова пошта» планує до кінця року відкрити 11 відділень самообслуговування Сьогодні 20:31

Кожну третю посилку отримують без оператора

«Нова пошта» інвестувала 30,5 млн грн у розвиток мережі відділень самообслуговування. Наразі в Україні працюють чотири такі відділення: у Києві, Ірпені та Вінниці.

Про це повідомила пресслужба компанії.

До кінця 2026 року «Нова пошта» планує збільшити кількість відділень самообслуговування до 11 у різних містах України.

«Цей формат є частиною стратегії „Нової пошти“ з розвитку цифрових сервісів та автоматизації клієнтського досвіду», — зазначила директорка департаменту національної мережі компанії Вікторія Ткачова.

Кожну третю посилку отримують без оператора

У компанії повідомили, що вже зараз кожну третю посилку клієнти отримують без участі оператора. В Ірпені цей показник становить 44% від загальної кількості видач.

За даними «Нової пошти», використання відділень самообслуговування дає змогу скоротити час перебування клієнта у відділенні приблизно на 30%.

За якими критеріями відкривають нові відділення

Перед відкриттям нового відділення самообслуговування, «Нова пошта» аналізує доцільність впровадження, зокрема оборот на відділенні має становити не менше 16 тис. посилок на місяць, технологічні вимоги при яких простір має бути повністю відкритим, без жодних глухих зон чи перегородок, а також 100% проглядатися камерами відеонагляду для безпеки та підтримки клієнтів.

Серед іншого, команда компанії оцінює цільову аудиторію, зокрема найактивніше таким форматом користується молодь, яка звикла до цифрових сервісів.

Компанія розширює мережу сервісів самообслуговування

У «Новій пошті» уточнили, що компанія також розвиває інші формати самообслуговування. Таким чином, окрім мережі поштоматів у Європі, що налічує понад 38 тис., на сьогодні у 285 відділеннях працюють 334 термінали самообслуговування.

Як повідомлялось, «Нова пошта» у першому півріччі 2026 року збільшила виручку на 32% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до 32,5 млрд грн, тоді як у першому півріччі минулого року зростання становило 23%.

За шість місяців цього року компанія збільшила обсяг опрацьованих відправлень на 11,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року: обсяг доставлених посилок і вантажів склав 254,4 млн, в тому числі 17,9 млн міжнародних.

Станом на 13 липня мережа «Нової пошти» налічує 54 700 точок сервісу: 16 765 відділень та 37 935 поштоматів по всій Україні.

У 2025 році «Нова пошта» збільшила виручку на 21,6% порівняно з 2024 роком — до 54,2 млрд грн, чистий прибуток зріс на 4,4% - до 2,6 млрд грн.

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