Нова пошта почала доставляти посилки в поштомати вночі Сьогодні 09:44 — Фондовий ринок

У травні компанія доставила до поштоматів у нічний час майже 160 тисяч відправлень.

Нічна доставка працює з 22:00 до 07:00 ранку в Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі. Завдяки цьому клієнти можуть отримати посилки у поштоматі ще до початку робочого дня.

Про це пише пресслужба компанії.

«Наразі нічна доставка працює у форматі пілоту. Після успішного завершення тестування ми плануємо масштабувати цей досвід і запустити нічну доставку в поштомат у всіх містах-мільйонниках та обласних центрах України. Наша мета — побудувати максимально безшовну та непомітну логістику, коли клієнт прокидається, а посилка вже чекає на нього», — коментує директор департаменту логістики поштоматів Нової пошти Іван Богуцький.

Паралельно Нова пошта продовжує скорочувати терміни доставки: у січні середній час доставки в поштомат становив 26,5 годин, а у травні — всього за 20,5 годин.

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