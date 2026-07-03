OpenAI може передати частину компанії у власність адміністрації Трампа 03.07.2026, 00:12 — Фондовий ринок

Cем Альтман на фоні будівлі Капітолія

Компанія OpenAI обговорює можливість передачі 5-відсоткової частки свого капіталу уряду США, щоб усунути політичні перешкоди, заручившись фінансовою підтримкою адміністрації Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times.

Що про це відомо

Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, стверджує, що надання державі фінансової частки в компанії є найкращим способом поділитися вигодами від штучного інтелекту.

Запропонована угода передбачала б, що інші американські компанії, що працюють у сфері штучного інтелекту, також передадуть аналогічну частку, хоча поки що незрозуміло, чи будуть інші розробники готові це зробити.

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Альтман та інші керівники OpenAI запропонували, щоб кожен із провідних американських розробників штучного інтелекту виділив 5% свого капіталу на користь певного аналогу Аляскинського постійного фону — суверенного фонду, який інвестує нафтові доходи штату в акції та виплачує дивіденди уряду штату та його мешканцям.

Надання Білому дому частки власності могло б допомогти забезпечити хороші відносини з адміністрацією та стало б спробою подолати політичний опір шляхом розподілу з громадськістю багатства, створеного штучним інтелектом.

Розробники ШІ стикаються з дедалі складнішими умовами у США, оскільки американська громадськість і політики дедалі більше стурбовані будівництвом величезних датацентрів та наслідками штучного інтелекту для ринку праці та кібербезпеки.

Крім того, подібне партнерство з Білим домом могло б посилити позиції компанії перед виходом на фондовий ринок в умовах конкуренції з Anthropic.

Раніше після публічної критики глави Intel Трамп перейшов на бік компанії після того, як Білий дім придбав 10-відсоткову частку в ній.

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