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Майже 400 газет у США подали до суду на OpenAI та Microsoft

Технології&Авто
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Видавці стверджують, що компанії без дозволу використовували їхні матеріали для навчання моделей штучного інтелекту
Видавці стверджують, що компанії без дозволу використовували їхні матеріали для навчання моделей штучного інтелекту
Майже 400 місцевих і регіональних газет у США подали колективний позов проти OpenAI та Microsoft.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видавці стверджують, що компанії без дозволу використовували їхні матеріали для навчання моделей штучного інтелекту, зокрема ChatGPT і Microsoft Copilot.

У чому звинувачують OpenAI та Microsoft

Видавці заявляють, що компанії «систематично і таємно» сканували їхні сайти, копіювали статті та інші матеріали на свої сервери, а потім використовували цей контент для навчання великих мовних моделей.
Крім того, у позові стверджується, що ШІ-системи можуть відтворювати частини цих матеріалів у відповідях користувачам, не виплачуючи медіакомпаніям жодної компенсації.
Позивачі наголошують, що роками інвестували мільярди доларів у створення журналістського контенту та навіть ховали частину матеріалів за платними підписками.
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Водночас, за їхніми словами, розробники ШІ отримали доступ до цього контенту без дозволу.
Представник OpenAI Дрю Пусатері заявив, що моделі компанії «сприяють інноваціям, навчаються на публічно доступних даних і ґрунтуються на принципі добросовісного використання».
У Microsoft на момент публікації матеріалу Bloomberg не прокоментували нового позову.

Більше про позов проти OpenAI та Microsoft

Адвокат видавців і колишній генеральний прокурор штату Нью-Джерсі Метью Платкін назвав цей позов найбільшою юридичною ініціативою місцевих газет проти розробників штучного інтелекту.
За його словами, місцеві медіа є одним із найважливіших джерел інформації для американців, а нинішня модель розвитку ШІ може поставити їх під загрозу зникнення.
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Позивачі прямо заявляють, що якщо компанії, які розробляють ШІ, не нестимуть відповідальність за використання журналістського контенту, нинішній бум штучного інтелекту може стати «смертним вироком для місцевої журналістики».

Чи були вже подібні позови проти компаній

Як пише виданням, позов проти OpenAI та Microsoft є ще одним прикладом із низки подібних.
Раніше через використання контенту без дозволу позови проти ШІ-компаній уже подавали CNN, Reddit, Encyclopaedia Britannica та Merriam-Webster.
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Крім цих видань, у грудні 2025 року журналіст The New York Times і автор книжки Bad Blood Джон Керрейру подавав позов до федерального суду Каліфорнії проти низки технологічних компаній. Він звинувачував їх у незаконному використанні захищених авторським правом книжок для навчання чатботів.
Тоді відповідачами у справі були xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta та Perplexity. Разом із Керрейру до позову приєдналися ще п’ятеро письменників.
За матеріалами:
ain
OpenAIШІ
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