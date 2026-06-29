Майже 400 газет у США подали до суду на OpenAI та Microsoft

Видавці стверджують, що компанії без дозволу використовували їхні матеріали для навчання моделей штучного інтелекту, зокрема ChatGPT і Microsoft Copilot.
У чому звинувачують OpenAI та Microsoft
Видавці заявляють, що компанії «систематично і таємно» сканували їхні сайти, копіювали статті та інші матеріали на свої сервери, а потім використовували цей контент для навчання великих мовних моделей.
Крім того, у позові стверджується, що ШІ-системи можуть відтворювати частини цих матеріалів у відповідях користувачам, не виплачуючи медіакомпаніям жодної компенсації.
Позивачі наголошують, що роками інвестували мільярди доларів у створення журналістського контенту та навіть ховали частину матеріалів за платними підписками.
Позивачі прямо заявляють, що якщо компанії, які розробляють ШІ, не нестимуть відповідальність за використання журналістського контенту, нинішній бум штучного інтелекту може стати «смертним вироком для місцевої журналістики».
Чи були вже подібні позови проти компаній
Як пише виданням, позов проти OpenAI та Microsoft є ще одним прикладом із низки подібних.
Раніше через використання контенту без дозволу позови проти ШІ-компаній уже подавали CNN, Reddit, Encyclopaedia Britannica та Merriam-Webster.
Крім цих видань, у грудні 2025 року журналіст The New York Times і автор книжки Bad Blood Джон Керрейру подавав позов до федерального суду Каліфорнії проти низки технологічних компаній. Він звинувачував їх у незаконному використанні захищених авторським правом книжок для навчання чатботів.
Тоді відповідачами у справі були xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta та Perplexity. Разом із Керрейру до позову приєдналися ще п’ятеро письменників.