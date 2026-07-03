iPhone 18 Pro Max може отримати найбільший акумулятор в історії лінійки

Також повідомляється, що Apple планує змінити конструкцію фронтальної панелі. У Dynamic Island можуть залишитися лише фронтальна камера та система Face ID, а інфрачервоний датчик перенесуть убік або навіть розмістять під екраном. Це дозволить зробити виріз компактнішим.
Нові камери, дисплей і модем
За попередніми даними, iPhone 18 Pro та Pro Max отримають потрійну камеру з трьома 48-мегапіксельними модулями: основним зі змінною діафрагмою, надширококутним із покращеною оптичною стабілізацією та перископічним телеоб’єктивом.
Смартфони також можуть оснастити дисплеями Samsung M16 LTPO+ OLED із підтримкою адаптивної частоти оновлення від 1 до 120 Гц та підвищеною енергоефективністю.
Крім того, для європейського ринку прогнозують новий модем Apple C2 із підтримкою 5G mmWave та розширеними можливостями супутникового зв’язку. Водночас моделі для США, за даними витоку від індійського постачальника Apple Tata Electronics, можуть отримати модеми Qualcomm.
Інсайдери також повідомляють про використання нових сенсорів Sony IMX905. Збільшений модуль основної камери може бути пов’язаний як із більшим сенсором, так і з використанням змінної діафрагми.