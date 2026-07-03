iPhone 18 Pro Max може отримати найбільший акумулятор в історії лінійки 03.07.2026, 02:01 — Технології&Авто

Інсайдери розкрили характеристики iPhone 18 Pro, www.notebookcheck.net

Apple може суттєво оновити лінійку iPhone 18 Pro. Якщо інформація інсайдерів підтвердиться, смартфони отримають найбільші акумулятори в серії, покращені дисплеї та нові можливості камер.

Що відомо

За інформацією інсайдерів, версія iPhone 18 Pro Max з eSIM отримає акумулятор ємністю 5425 мА·год. Для моделі з фізичною SIM-карткою прогнозують батарею на 5235 мА·год.

Подібна різниця була й у попередньому поколінні: iPhone 17 Pro Max з eSIM мав акумулятор на 5088 мА·год, тоді як версія з фізичною SIM — 4823 мА·год.

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Також повідомляється, що Apple планує змінити конструкцію фронтальної панелі. У Dynamic Island можуть залишитися лише фронтальна камера та система Face ID, а інфрачервоний датчик перенесуть убік або навіть розмістять під екраном. Це дозволить зробити виріз компактнішим.

Нові камери, дисплей і модем

За попередніми даними, iPhone 18 Pro та Pro Max отримають потрійну камеру з трьома 48-мегапіксельними модулями: основним зі змінною діафрагмою, надширококутним із покращеною оптичною стабілізацією та перископічним телеоб’єктивом.

Смартфони також можуть оснастити дисплеями Samsung M 16 LTPO+ OLED із підтримкою адаптивної частоти оновлення від 1 до 120 Гц та підвищеною енергоефективністю.

Крім того, для європейського ринку прогнозують новий модем Apple C2 із підтримкою 5G mmWave та розширеними можливостями супутникового зв’язку. Водночас моделі для США, за даними витоку від індійського постачальника Apple Tata Electronics, можуть отримати модеми Qualcomm.

Інсайдери також повідомляють про використання нових сенсорів Sony IMX905. Збільшений модуль основної камери може бути пов’язаний як із більшим сенсором, так і з використанням змінної діафрагми.

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