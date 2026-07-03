Clicks випустить смартфон Communicator із фізичною клавіатурою (фото) 03.07.2026, 01:48 — Технології&Авто

Clicks Communicator

Стартап Clicks Technology представив плани щодо випуску власного смартфона, натхненного дизайном BlackBerry. Пристрій під назвою Clicks Communicator вперше показали на виставці CES у Лас-Вегасі на початку року.

Новинка розрахована насамперед на людей, які активно користуються телефоном для листування та роботи з електронною поштою. Розробники вважають, що фізична клавіатура залишається зручнішою для таких завдань, тому зробили на ній головний акцент.

Вартість Clicks Communicator становить 499 доларів. Смартфон отримав сучасний дисплей для роботи з контентом і фізичну клавіатуру під екраном, яка має зробити набір тексту швидшим і комфортнішим.

Особливості та розширені можливості

Серед ключових функцій — світлова кнопка Signal Light збоку, яка налаштовується на різні кольори та світлові патерни, інформуючи про повідомлення від окремих контактів, груп чи застосунків. Також передбачено знімні задні панелі, роз’єм для навушників 3,5 мм, окремий лоток SIM поряд із eSIM, підтримку microSD до 2 ТБ та механічний перемикач для увімкнення режиму польоту.

Крім того, Clicks Communicator орієнтований на користувачів, які хочуть відмовитися від надмірної інтерактивності сучасних смартфонів: компанія працює з Niagara Launcher для доступу до Android-додатків, які запускаються на пристрої. Signal Light дозволяє залишати телефон увімкненим, доки не з’явиться критичне повідомлення.

Читайте також Найкращі смартфони 2026 року під різний бюджет та цілі

У новому відео компанія демонструє попереднє апаратне забезпечення та внутрішнє програмне забезпечення як прев’ю перед релізом у четвертому кварталі цього року. У CES TechCrunch вдалося протестувати прототип тієї ж габаритної та вагової категорії, що й фінальний пристрій; редакція відзначила зручність тримання та клацання клавіатури, хоча команда планує трохи відрегулювати тиск для швидкої набору.

У майбутніх матеріалах будуть докладніше розглядатися такі функції, як Signal Light, Prompt Key, Messages Hub та тактильна клавіатура. Також варто зазначити: покупки через посилання в матеріалах можуть приносити невеликий комісійний, але це не впливає на редакційну незалежність.

Clicks Communicator ставить за мету повернути увагу до фізичної клавіатури в сучасних смартфонах та запропонувати зручний інструмент для активних користувачів, що працюють із текстами та повідомленнями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.