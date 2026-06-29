Apple вже розробляє друге покоління iPhone Ultra, хоча перше ще не вийшло
Яким буде перший складаний iPhone Ultra
- Рекордно тонкий: у розкладеному вигляді товщина корпусу становитиме всього 4,5 мм (найтонший показник на ринку), а у складеному — близько 9,5 мм.
- Матеріали та дизайн: міцна рама з титану та алюмінію. Кнопки регулювання гучності перенесуть на верхню грань. На старті продажів пристрій може бути доступний лише в білому кольорі.
- Дисплеї без складок: внутрішній гнучкий OLED-екран отримає діагональ 7,8 дюйма. Завдяки шарніру з рідкого металу та гнучкому полімеру складка на місці згину буде майже невидимою. Зовнішній дисплей матиме діагональ 5,5 дюйма з вирізом Dynamic Island.
- Потужне залізо: процесор A20 Pro (виготовлений за передовим 2-нанометровим техпроцесом TSMC), 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та фірмовий модем Apple C2.
- Камери та біометрія: через надтонкий корпус Apple відмовиться від Face ID — сканер Touch ID вбудують у кнопку живлення. Основна камера отримає лише два модулі по 48 Мп (ширококутний та надширококутний), оскільки для телеоб’єктива просто не вистачило місця.
- Особливості софту: у розгорнутому стані інтерфейс iOS повністю адаптується під пропорції iPad mini. Користувачі зможуть запускати два додатки одночасно (split screen) та користуватися бічною панеллю швидкого доступу.
Що вже відомо про iPhone Ultra 2
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