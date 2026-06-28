Складаний iPhone може втратити майже $1300 вартості за перший рік — дослідження
Дослідження компанії SellCell показало, що майбутній складаний iPhone Ultra, який очікується восени 2026 року за ціною близько $2000, може втратити до $1292 своєї вартості протягом перших 12 місяців після виходу на ринок.
Про це пише MacRumors.
Такий прогноз базується на середніх показниках падіння цін складаних смартфонів, які при перепродажі за рік дешевшають на 64,6%. Це означає, що через рік після релізу вартість iPhone Ultra на вторинному ринку може становити приблизно $708.
У звіті SellCell зазначається, що складані моделі зберігають лише 35,4% своєї стартової ціни через рік, тоді як класичні смартфони утримують 44,7%.
У грошовому вимірі власники складаних телефонів втрачають близько $997,69 через рік, що на $392,37 більше, ніж користувачі стандартних моделей.
Аналітики нагадують, що Apple традиційно демонструє кращі показники утримання вартості на вторинному ринку порівняно з конкурентами.
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Наприклад, серія iPhone 16 зберегла 51,5% своєї ціни після року, що є найвищим результатом серед великих виробників. Для порівняння, смартфони OnePlus утримали 46,8%, Google — 40,8%, Samsung — 39,5%, а Motorola — лише 24,5%.
Якщо складаний iPhone повторить тенденцію iPhone 16, його ціна через рік може становити близько $1030. Це означатиме, що він втратить у ціні на понад $300 менше, ніж у середньому інші складані пристрої.
Проте навіть за такого сценарію власники цієї моделі зазнають зниження вартості приблизно на $1000 протягом першого року.
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