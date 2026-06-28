Складаний iPhone може втратити майже $1300 вартості за перший рік — дослідження Сьогодні 04:13 — Технології&Авто

Складаний iPhone Ultra

Дослідження компанії SellCell показало, що майбутній складаний iPhone Ultra, який очікується восени 2026 року за ціною близько $2000, може втратити до $1292 своєї вартості протягом перших 12 місяців після виходу на ринок.

Про це пише MacRumors.

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Такий прогноз базується на середніх показниках падіння цін складаних смартфонів, які при перепродажі за рік дешевшають на 64,6%. Це означає, що через рік після релізу вартість iPhone Ultra на вторинному ринку може становити приблизно $708.

У звіті SellCell зазначається, що складані моделі зберігають лише 35,4% своєї стартової ціни через рік, тоді як класичні смартфони утримують 44,7%.

У грошовому вимірі власники складаних телефонів втрачають близько $997,69 через рік, що на $392,37 більше, ніж користувачі стандартних моделей.

Аналітики нагадують, що Apple традиційно демонструє кращі показники утримання вартості на вторинному ринку порівняно з конкурентами.

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Наприклад, серія iPhone 16 зберегла 51,5% своєї ціни після року, що є найвищим результатом серед великих виробників. Для порівняння, смартфони OnePlus утримали 46,8%, Google — 40,8%, Samsung — 39,5%, а Motorola — лише 24,5%.

Якщо складаний iPhone повторить тенденцію iPhone 16, його ціна через рік може становити близько $1030. Це означатиме, що він втратить у ціні на понад $300 менше, ніж у середньому інші складані пристрої.

Проте навіть за такого сценарію власники цієї моделі зазнають зниження вартості приблизно на $1000 протягом першого року.

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