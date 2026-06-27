У 2027 році Apple планує представити одразу 6 нових iPhone 27.06.2026, 01:16 — Технології&Авто

Apple презентує одразу шість нових iPhone наступного року

За даними журналіста Марка Гурмана, Apple планує наймасштабніше оновлення лінійки iPhone у своїй історії. У 2026 та 2027 роках компанія збирається випустити одразу 9 нових смартфонів, включаючи великий ювілейний редизайн.

Про це пише techradar.

Яких новинок чекати від Apple

Цієї осені компанія представить три флагмани — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і перший складаний iPhone Fold/Ultra, чутки про який ходять у мережі вже кілька років.

Базовий iPhone 18 не встигнуть випустити цього року, тому його випуск «перенесуть» на весну 2027 року. Тоді ж Apple має представити бюджетну версію iPhone 18e, а також друге покоління ультратонкого гаджета iPhone Air.

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Восени 2027 року Apple «пропустить» 19-те покоління і відразу анонсує iPhone 20, який буде присвячено 20-річчю першого iPhone. За даними Гурмана, компанія покаже лише Pro-версії пристрою, а також iPhone Ultra 2 — базова версія смартфона знову «перенесеться» на наступний рік.

Гурман підтвердив стару чутку про те, що iPhone 20 чекає серйозний редизайн — пристрій отримає екран, який займатиме всю передню панель без будь-яких перерв: ні «чубчика», ні «острівця», ні навіть мінімальних отворів під камеру.

Рендер iPhone 20, Фото: fpt

Окрім смартфонів, Apple «прискорила» роботу над трьома носимими пристроями на базі штучного інтелекту. У 2026 та 2027 роках компанія представить розумні окуляри, ШІ-кулон та нову модель навушників AirPods із камерами.

УНІАН За матеріалами:

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