0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple готує iPhone Air другого покоління — інсайдер

Технології&Авто
36
iPhone Air
iPhone Air
Apple, ймовірно, працює над другим поколінням iPhone Air — ультратонкого смартфона, який компанія представила минулої осені. За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, запуск нової версії може відбутися навесні 2027 року.

Що зміниться у новому смартфоні

Очікується, що iPhone Air 2 збереже концепцію тонкого та легкого корпусу, але отримає кілька важливих покращень.
Серед можливих змін називають появу другої основної камери, збільшений час автономної роботи та використання новішого процесора A20 Pro.
Читайте також
Apple традиційно не розкриває продажі окремих моделей iPhone, тому точні результати iPhone Air невідомі. Водночас аналітики та оглядачі припускають, що смартфон не став масовим хітом серед покупців. Багато хто сприймав його як своєрідний експеримент Apple і підготовчий етап перед появою майбутнього складаного iPhone.
Проте можливий випуск другого покоління свідчить, що Apple може бачити більший потенціал у цьому формфакторі. Компанія може спробувати зробити ультратонкі смартфони окремим напрямом своєї лінійки, а не просто одноразовим експериментом.
Одним із головних недоліків першого iPhone Air була єдина задня камера — компроміс, пов’язаний із дуже тонким корпусом. Додавання ще одного сенсора та покращення батареї можуть зробити пристрій більш привабливим для ширшої аудиторії.
Читайте також
Також можливий весняний реліз iPhone Air 2 показує, що Apple поступово змінює свою стратегію запуску смартфонів.
Раніше всі нові iPhone компанія презентувала восени, але тепер може залишати цей період для флагманських моделей, а навесні випускати інші формати — наприклад, бюджетні чи експериментальні пристрої.
Після припинення розвитку компактних моделей iPhone mini та iPhone SE Apple, схоже, шукає новий спосіб запропонувати користувачам більш компактний і легкий смартфон.
За матеріалами:
mezha.media
AppleСмартфони
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems