Apple готує iPhone Air другого покоління — інсайдер Сьогодні 22:02 — Технології&Авто

iPhone Air

Apple, ймовірно, працює над другим поколінням iPhone Air — ультратонкого смартфона, який компанія представила минулої осені. За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, запуск нової версії може відбутися навесні 2027 року.

Що зміниться у новому смартфоні

Очікується, що iPhone Air 2 збереже концепцію тонкого та легкого корпусу, але отримає кілька важливих покращень.

Серед можливих змін називають появу другої основної камери, збільшений час автономної роботи та використання новішого процесора A20 Pro.

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Apple традиційно не розкриває продажі окремих моделей iPhone, тому точні результати iPhone Air невідомі. Водночас аналітики та оглядачі припускають, що смартфон не став масовим хітом серед покупців. Багато хто сприймав його як своєрідний експеримент Apple і підготовчий етап перед появою майбутнього складаного iPhone.

Проте можливий випуск другого покоління свідчить, що Apple може бачити більший потенціал у цьому формфакторі. Компанія може спробувати зробити ультратонкі смартфони окремим напрямом своєї лінійки, а не просто одноразовим експериментом.

Одним із головних недоліків першого iPhone Air була єдина задня камера — компроміс, пов’язаний із дуже тонким корпусом. Додавання ще одного сенсора та покращення батареї можуть зробити пристрій більш привабливим для ширшої аудиторії.

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Також можливий весняний реліз iPhone Air 2 показує, що Apple поступово змінює свою стратегію запуску смартфонів.

Раніше всі нові iPhone компанія презентувала восени, але тепер може залишати цей період для флагманських моделей, а навесні випускати інші формати — наприклад, бюджетні чи експериментальні пристрої.

Після припинення розвитку компактних моделей iPhone mini та iPhone SE Apple, схоже, шукає новий спосіб запропонувати користувачам більш компактний і легкий смартфон.

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