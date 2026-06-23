Ці авто майже не ламаються: названо найнадійніші марки 2026 року

Нове дослідження показало, які автомобільні бренди виявилися найнадійнішими після трьох років експлуатації. Лідером рейтингу вже четвертий рік поспіль став Lexus, тоді як деякі популярні марки опинилися серед аутсайдерів через велику кількість технічних несправностей.
Хто очолив рейтинг надійності
За даними дослідження J.D. Power, найнадійнішим автомобільним брендом у 2026 році визнано Lexus. Марка отримала показник 151 проблема на 100 автомобілів.
Рейтинг враховує кількість несправностей, про які повідомили перші власники машин після трьох років користування.
До трійки лідерів також увійшли:
Buick — 160 проблем на 100 автомобілів;
MINI — 168 проблем на 100 автомобілів.
Японські виробники вкотре підтвердили свою репутацію одних із найнадійніших на ринку. Кращі за середній результат також показали Subaru, Toyota, Nissan, Honda та Mazda.
Найчастіше власники скаржаться на мультимедійні системи. Уже третій рік поспіль найбільше нарікань викликають Android Auto та Apple CarPlay.
Окремо аналітики оцінили надійність різних типів силових установок. Найбільше проблем виявили у плагін-гібридів — 281 несправність на 100 автомобілів. Натомість єдиною категорією, яка покращила свої показники, стали бензинові авто — їхній середній результат становив 198 проблем на 100 машин.