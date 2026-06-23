Ці авто майже не ламаються: названо найнадійніші марки 2026 року Сьогодні 04:52 — Технології&Авто

Lexus

Нове дослідження показало, які автомобільні бренди виявилися найнадійнішими після трьох років експлуатації. Лідером рейтингу вже четвертий рік поспіль став Lexus, тоді як деякі популярні марки опинилися серед аутсайдерів через велику кількість технічних несправностей.

Хто очолив рейтинг надійності

За даними дослідження J.D. Power, найнадійнішим автомобільним брендом у 2026 році визнано Lexus. Марка отримала показник 151 проблема на 100 автомобілів.

Рейтинг враховує кількість несправностей, про які повідомили перші власники машин після трьох років користування.

До трійки лідерів також увійшли:

Buick — 160 проблем на 100 автомобілів;

MINI — 168 проблем на 100 автомобілів.

Японські виробники вкотре підтвердили свою репутацію одних із найнадійніших на ринку. Кращі за середній результат також показали Subaru, Toyota, Nissan, Honda та Mazda.

Серед преміальних брендів високі позиції посіли Cadillac, Porsche та BMW.

Водночас у нижній частині рейтингу опинилися Volkswagen, Volvo та Land Rover. Найгірший результат зафіксували у Volkswagen — 301 проблема на 100 автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж у Lexus.

Дослідження також показало, що середній показник по ринку сягнув 204 проблем на 100 машин. Це найгірший результат за весь час проведення дослідження.

Читайте також Названо найнадійніші авто преміумкласу (фото)

Найчастіше власники скаржаться на мультимедійні системи. Уже третій рік поспіль найбільше нарікань викликають Android Auto та Apple CarPlay.

Окремо аналітики оцінили надійність різних типів силових установок. Найбільше проблем виявили у плагін-гібридів — 281 несправність на 100 автомобілів. Натомість єдиною категорією, яка покращила свої показники, стали бензинові авто — їхній середній результат становив 198 проблем на 100 машин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.