Названо найнадійніші авто преміумкласу (фото) Сьогодні 04:13 — Технології&Авто

Lexus LC визнали найнадійнішим преміальним авто, Фото: Lexus

Визначено найнадійніші преміальні моделі авто на ринку. Вони витривалі та недорогі в утриманні. При виборі найкращих експерти звертали увагу на рейтинги надійності авто, а також на вартість обслуговування та запчастин. До рейтингу потрапили легкові седани та купе.

Найнадійніші преміальні авто назвав сайт Top speed.

Примітно, що одразу 7 авто в топ-10 — японські моделі.

Серед них — по три представники концернів Toyota і Honda, а найнадійнішими стали два Lexus — купе LC і седан ES.

Lexus ES, Фото: Lexus

Третє місце — у Genesis G90 від Hyundai.

Genesis G90, Фото: Genesis

Найнадійніші автомобілі преміумсегменту за версією Top speed:

Lexus LC (з 2018 року). Lexus ES (2019−2025 рр.). Genesis G90 (з 2023 року). Genesis G80 (з 2021 року). Lexus LS (з 2018 року). Acura RLX/Honda Legend (2014−2020 рр.). Acura TLX (2021−2025 рр.). Infiniti Q50 (2014−2024 рр.). Acura ILX (2019−2022 рр.). Buick Regal (2018−2020 рр.).

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