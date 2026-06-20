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Названо найнадійніші авто преміумкласу (фото)

Технології&Авто
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Lexus LC визнали найнадійнішим преміальним авто
Lexus LC визнали найнадійнішим преміальним авто, Фото: Lexus
Визначено найнадійніші преміальні моделі авто на ринку. Вони витривалі та недорогі в утриманні. При виборі найкращих експерти звертали увагу на рейтинги надійності авто, а також на вартість обслуговування та запчастин. До рейтингу потрапили легкові седани та купе.
Найнадійніші преміальні авто назвав сайт Top speed.
Примітно, що одразу 7 авто в топ-10 — японські моделі.
Серед них — по три представники концернів Toyota і Honda, а найнадійнішими стали два Lexus — купе LC і седан ES.
Lexus ES
Lexus ES, Фото: Lexus
Третє місце — у Genesis G90 від Hyundai.
Genesis G90
Genesis G90, Фото: Genesis

Найнадійніші автомобілі преміумсегменту за версією Top speed:

  1. Lexus LC (з 2018 року).
  2. Lexus ES (2019−2025 рр.).
  3. Genesis G90 (з 2023 року).
  4. Genesis G80 (з 2021 року).
  5. Lexus LS (з 2018 року).
  6. Acura RLX/Honda Legend (2014−2020 рр.).
  7. Acura TLX (2021−2025 рр.).
  8. Infiniti Q50 (2014−2024 рр.).
  9. Acura ILX (2019−2022 рр.).
  10. Buick Regal (2018−2020 рр.).
За матеріалами:
Фокус
Авто
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