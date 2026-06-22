У США стартап розробляє електричну вантажівку без водія (фото) Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

У США стартап розробляє електричну вантажівку без водія (фото)

Стартап із Сан-Франциско, Humble Robotics, залучив $24 млн інвестицій для розробки електричної автономної вантажівки, яка має зменшити витрати на перевезення та скоротити викиди CO₂.

Компанія хоче переосмислити класичні далекобійні фури, зробивши їх безкабінними — без керма, педалей і місця водія, повністю покладаючись на штучний інтелект та сенсори, пише LA Times.

Проєкт з’явився на тлі змін у регулюванні Каліфорнії. Місцевий DMV нещодавно зняв заборону на тестування важких автономних вантажівок на дорогах загального користування, що фактично відкриває ринок для нових гравців. Водночас тестування залишається суворо контрольованим: машини повинні спочатку їздити з водієм та проходити сотні тисяч кілометрів випробувань.

Humble Robotics планує використовувати свою вантажівку, Humble Hauler, для коротких маршрутів, зокрема у портовій логістиці в районах Лос-Анджелеса та Лонг-Біч. Це пов’язано з тим, що електричні вантажівки поки що мають обмежений запас ходу — близько 320 км, тому далекі перевезення залишаються складними для масштабування.

Технологічно компанія використовує камери, радари та лідари, але робить ставку саме на камери як основний інструмент «бачення», а інші сенсори — як резервні. За словами засновника компанії Еяля Коена, система штучного інтелекту повинна приймати рішення в реальному часі та адаптуватися до будь-яких дорожніх ситуацій.

Втім, технологія викликає помітний спротив. Профспілки, зокрема Teamsters, заявляють, що поява повністю безпілотних фур може призвести до скорочення сотень тисяч робочих місць водіїв, адже автономні системи здатні замінити як далекі, так і локальні перевезення. Окреме занепокоєння викликає повна відсутність кабіни: у разі збою немає людини, яка могла б оперативно взяти керування, що, на думку критиків, підвищує ризики на дорогах.

Економічна Правда За матеріалами:

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