Наступний CEO Apple готує зміни в дизайн-команді компанії — Bloomberg Сьогодні 22:15 — Технології&Авто

Новий генеральний директор Apple Джон Тернус. Фотограф: Адам Грей/Bloomberg

Майбутній генеральний директор Apple Джон Тернус уже почав активніше працювати з дизайн-командою компанії та готує зміни в її структурі напередодні вступу на посаду у вересні.

Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Тернус узяв під свій контроль дизайнерський підрозділ ще минулого року. Очікується, що після призначення він проведе його реорганізацію та спробує повернути дизайнерам вплив, який команда поступово втратила за останнє десятиліття.

Як змінився дизайнерський підрозділ Apple

Проблеми почалися після того, як Джоні Айв відійшов від керування командою у 2015 році, а у 2019-му остаточно залишив Apple. Після його відходу дизайнери втратили пряме представництво серед керівництва компанії, а сам підрозділ перейшов під управління операційного директора Джеффа Вільямса.

За наступні роки компанію залишила значна частина дизайнерів епохи Айва. Багато хто приєднався до його студії LoveFrom, яка працювала над дизайном першого електрокара Ferrari. Хтось заснував власні компанії або завершив кар’єру. Однією з найпомітніших втрат став керівник напряму дизайну інтерфейсів Алан Дай, який торік перейшов до Meta.

Вплив на продукти компанії

На думку Гурмана, наслідки цих змін помітні і в самих продуктах Apple. Apple Watch, AirPods та комп’ютери Mac вже багато років зберігають практично незмінний дизайн, тоді як за часів Стіва Джобса та Джоні Айва подібні цикли були значно коротшими.

Сам Тернус під час внутрішньої зустрічі зі співробітниками наголосив, що дизайн залишатиметься одним із ключових напрямів розвитку компанії.

«Ми продовжимо зосереджуватися на дизайні, тому що дизайн є основою того, що ми робимо в Apple», — заявив він.

Apple готує нові пристрої

Можлива реорганізація відбувається напередодні масштабного оновлення продуктової лінійки Apple.

У найближчі роки компанія планує випустити нові покоління складаних iPhone, розумні окуляри, AirPods із камерами та інші пристрої.

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