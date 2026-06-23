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Gemini в Google Таблицях отримав підтримку української мови

Технології&Авто
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Оновлення розгортається для всіх користувачів, які мають доступ до Gemini в Google Sheets
Оновлення розгортається для всіх користувачів, які мають доступ до Gemini в Google Sheets
Google розширила мовну підтримку в Google Sheets для ШІ-помічника Gemini, який тепер може створювати, редагувати та аналізувати електронні таблиці за допомогою запитів 28 новими мовами, включно з українською.

Функції Gemini в Sheets

Із Gemini в Sheets можна створювати електронні таблиці з одного запиту, або ж редагувати існуючі через команди на бічній панелі.
На додачу доступний робочий простір Intelligence, який може автоматично отримати контекст і дані з інших програм Workspace, щоб забезпечити точність і релевантність таблиці.
Оновлення розгортається для всіх користувачів, які мають доступ до Gemini в Google Sheets (тобто передплатникам Google Workspace або тарифів Google AI). Також перед запуском інструменту необхідно активувати розумні функції Workspace через Gmail в загальних налаштуваннях.
За матеріалами:
mezha.media
GoogleШІТехнології
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