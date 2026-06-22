Bentley представила нову серію Bespoke від Mulliner Сьогодні 05:53 — Технології&Авто

Bespoke від Mulliner

Bentley змінює підхід до створення своїх найбільш ексклюзивних автомобілів. Якщо раніше клієнти підрозділу Mulliner фактично самі формували майбутню машину, обираючи кольори, матеріали та оздоблення з величезного переліку варіантів, то тепер компанія робить ставку на готові дизайнерські колекції, натхненні світом високої моди.

Нова програма отримала назву Bespoke Series by Mulliner. Її концепція передбачає випуск обмежених серій автомобілів із заздалегідь продуманою стилістикою, унікальними кольорами та спеціально підібраними матеріалами. Під час створення таких колекцій дизайнери аналізуватимуть тенденції у моді, архітектурі та сегменті предметів розкоші, формуючи цілісний образ автомобіля.

Першою моделлю стала серія Continental GT S

Дебютною колекцією в рамках нової програми стали Bentley Continental GT S та Continental GT S Convertible.

Загалом буде випущено лише 100 автомобілів, кожен з яких отримає одне з шести спеціально створених оформлень. Для серії підготували нову палітру кольорів, які раніше не використовувалися на серійних Bentley:

Salerno Blue;

Snow Quartz;

Midnight Prism;

Spectral Verdant;

Manuka Orange;

Bright Ruby Red.

Усі автомобілі отримають центральну смугу кольору Beluga з перламутровим ефектом, яку наносять вручну. Зовнішність також вирізняється пакетом Blackline Specification із чорним оформленням решітки радіатора, повітрозабірників та інших елементів кузова.

Доповнюють образ глянцево-чорні корпуси дзеркал і 22-дюймові колеса із самовирівнювальними емблемами Bentley.

Особливе оформлення салону

Інтер’єр виконаний у стилі триколірного оздоблення Mulliner. Основою стала чорна шкіра Jet Black у поєднанні з відтінком Beluga, а третій колір відповідає кольору кузова.

Акцентні відтінки використані на сидіннях, декоративних вставках та прострочці. Передню панель також пофарбували в колір кузова для візуального зв’язку екстер’єру та салону.

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Для Bespoke Series створили унікальний малюнок перфорації сидінь і дверних панелей. Автомобілі також отримали фірмові позначки «By Mulliner», атмосферне підсвічування, спеціальні накладки на пороги, затемнені декоративні елементи та систему Bentley Rotating Display.

Крім того, під час відкриття дверей власника зустрічатиме спеціальна світлова проєкція, а кожен автомобіль комплектуватиметься індивідуальним захисним чохлом.

Технічні характеристики

В основі першої Bespoke Series лежить сучасний Continental GT S із гібридною силовою установкою High Performance Hybrid.

Основні характеристики моделі:

4,0-літровий бензиновий V8 із подвійним турбонаддувом;

електромотор;

батарея ємністю 25,9 кВт·год;

сумарна потужність — 680 к. с.;

максимальний крутний момент — 930 Нм;

розгін до 96 км/год — 3,3 секунди;

максимальна швидкість — 306 км/год;

запас ходу на електротязі — до 80 км.

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