0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Власники елітних авто за 5 міс. збільшили сплату транспортного податку майже наполовину — ДПС

Технології&Авто
30
Власники елітних авто за 5 міс. збільшили сплату транспортного податку майже наполовину — ДПС
Власники елітних авто за 5 міс. збільшили сплату транспортного податку майже наполовину — ДПС
Обсяг транспортного податку, який сплачують власники елітних автівок, за січень-травень 2026 року зріс на 47,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року та сягнув 140,2 млн грн, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).
«Загалом за січень-травень цього року податок сплатили 8978 автовласників. Оскільки ці кошти повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, такий приріст означає додаткові ресурси для фінансування локальних потреб та інфраструктури», — йдеться в публікації на сайті відомства.
В регіональному розрізі за обсягом надходження транспортного податку до місцевих бюджетів лідером є місто Київ (40,6 млн грн). Також значні обсяги надійшли у Дніпропетровській (14,3 млн грн), Київській (10,8 млн грн) та Львівській (10,7 млн грн) областях.
В ДПС нагадали, що перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Серед них — автівки, вік яких не більше п’яти років, а середньоринкова вартість перевищує встановлений державою поріг (у 2026 році — понад 3,2 млн грн).
Транспортний податок зобов’язаний сплачувати виключно юридичний власник авто (той, на кого воно зареєстроване), а не той, хто ним фактично користується (орендарі та користувачі за довіреністю).
Ставка податку фіксована — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems