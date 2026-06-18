Apple випустить AirPods із камерами у 2027 році разом з ювілейним iPhone — Bloomberg 18.06.2026, 01:34 — Технології&Авто

AirPods Pro 3

Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії.

Особливість нових AirPods

Головна ідея цих AirPods — не фото- чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина.

Серед можливих сценаріїв використання — контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут.

Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому, в iOS 27, ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri.

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Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri.

Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШІ та створенням систем розпізнавання об’єктів у реальному світі.

За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смартокуляри, які можуть з’явитися одночасно з новими AirPods.

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