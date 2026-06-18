Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії.
Особливість нових AirPods
Головна ідея цих AirPods — не фото- чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина.
Серед можливих сценаріїв використання — контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут.
Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому, в iOS 27, ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri.