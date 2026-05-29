Нові AirPods отримають вбудовані камери, але не для фото

За зовнішнім виглядом навушники будуть схожі на AirPods Pro 3
Apple вийшла на пізній етап розробки нових AirPods із вбудованими камерами. Навушники мають стати одним із перших носимих пристроїв компанії, створених для роботи з функціями штучного інтелекту.
Про це пише Bloomberg.

Як працюватимуть AirPods із камерами

Нові AirPods отримають камери в обох навушниках — правому та лівому. Вони не призначені для фото чи відеозйомки, а мають працювати як «очі» для голосового асистента Siri.
Камери збиратимуть візуальну інформацію навколо користувача в низькій роздільній здатності. Завдяки цьому Siri зможе краще розуміти контекст і відповідати на запити, пов’язані з тим, що бачить користувач.
Один зі сценаріїв — запитання про предмети перед користувачем. Наприклад, людина може дивитися на продукти та запитати, що з них приготувати на вечерю.
Також Apple працює над іншими можливостями для ШІ-камер. Навушники можуть нагадувати користувачу про щось на основі побаченого або допомагати з навігацією. Наприклад, система зможе орієнтуватися на конкретний об’єкт попереду й підказувати, коли потрібно повернути.
Проєкт перебуває на стадії просунутого тестування. Прототипи вже мають майже фінальний дизайн і набір можливостей.

Який вигляд матимуть нові AirPods

За зовнішнім виглядом навушники будуть схожі на AirPods Pro 3. Головною помітною зміною стануть довші ніжки, потрібні для розміщення камер.
Концепт навушників AirPods з камерами, Фото: L'Officiel Online
На відміну від Apple Vision Pro, нові AirPods не розраховані на керування жестами рук. Їхня основна роль — збір візуального контексту для ШІ-функцій.
За матеріалами:
Novyny.live
