Vertu випустила складаний смартфон із шкіри та золота (фото) 29.05.2026, 00:17 — Технології&Авто Новий смартфон від Vertu Бренд Vertu, який у 2000-х роках став символом ультрадорогих телефонів для еліти, повернувся з новим пристроєм у сегменті преміум. Цього разу компанія робить ставку не лише на дорогі матеріали, а й на штучний інтелект, орієнтований на бізнес-користувачів. Новинка отримала назву Alphafold і поєднує складаний формфактор, ручне оздоблення та AI-функції. Так Vertu намагається перезапустити свій імідж уже як виробника «розумних люксових» пристроїв. Особливості: AI-асистент для бізнесу Головна ідея Vertu Alphafold — не розваги чи камера, а персональний AI-помічник для керівників і підприємців. У центрі системи — Hermes Agent, який працює як агентний штучний інтелект. Він не лише відповідає на запити, а й може виконувати завдання автономно. Зокрема, AI здатен: аналізувати бізнес-дані та продажі; керувати робочими процесами; формувати розклади та планування; інтегруватися з Google-сервісами, соцмережами, Expedia, Booking.com та Amazon. Водночас компанія майже не розкриває деталей щодо безпеки. Відомо лише, що частина даних обробляється локально на пристрої, а ризиковані дії потребують підтвердження користувача. Характеристики та апаратна платформа Vertu Alphafold отримав типовий для сучасних складаних смартфонів дизайн із двома екранами. Основні характеристики: головний дисплей — 8,05 дюйма, 120 Гц, 2480×2200; зовнішній дисплей — 6,53 дюйма, 2748×1172; процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4); акумулятор — 6500 мА·год із підтримкою дротової та бездротової зарядки; основна камера — 50 Мп + 50 Мп + 5 Мп. Корпус частково оздоблений натуральною шкірою, а шарнір виконаний із титану. За заявою виробника, механізм розрахований приблизно на 650 тисяч складань. Як зазначають оглядачі, попри флагманське «залізо», Vertu традиційно не женеться за максимальними технічними показниками — ключовим залишається статус і матеріали. Дизайн і ціна Alphafold продовжує класичну філософію Vertu — максимальна ексклюзивність і ручна робота. Як пише Wired, користувачам пропонують варіанти оздоблення: шкіра теляти; шкіра алігатора; індивідуальні кастомні версії з дорогоцінними матеріалами. У топових модифікаціях використовуються 18-каратне золото та діаманти. Ціна відповідає преміальному статусу: $6 800 — базова версія; $8 800 — зі шкірою алігатора; $43 800 — кастомна версія із золотом і діамантами. Продажі Vertu Alphafold стартують 28 травня.