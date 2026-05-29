Vertu випустила складаний смартфон із шкіри та золота (фото) 29.05.2026, 00:17 — Технології&Авто

Новий смартфон від Vertu

Бренд Vertu, який у 2000-х роках став символом ультрадорогих телефонів для еліти, повернувся з новим пристроєм у сегменті преміум. Цього разу компанія робить ставку не лише на дорогі матеріали, а й на штучний інтелект, орієнтований на бізнес-користувачів.

Про це пише Android police

Новинка отримала назву Alphafold і поєднує складаний формфактор, ручне оздоблення та AI-функції. Так Vertu намагається перезапустити свій імідж уже як виробника «розумних люксових» пристроїв.

Особливості: AI-асистент для бізнесу

Головна ідея Vertu Alphafold — не розваги чи камера, а персональний AI-помічник для керівників і підприємців.

У центрі системи — Hermes Agent, який працює як агентний штучний інтелект. Він не лише відповідає на запити, а й може виконувати завдання автономно.

Зокрема, AI здатен:

аналізувати бізнес-дані та продажі;

керувати робочими процесами;

формувати розклади та планування;

інтегруватися з Google-сервісами, соцмережами, Expedia, Booking.com та Amazon.

Водночас компанія майже не розкриває деталей щодо безпеки. Відомо лише, що частина даних обробляється локально на пристрої, а ризиковані дії потребують підтвердження користувача.

Характеристики та апаратна платформа

Vertu Alphafold отримав типовий для сучасних складаних смартфонів дизайн із двома екранами.

Основні характеристики:

головний дисплей — 8,05 дюйма, 120 Гц, 2480×2200;

зовнішній дисплей — 6,53 дюйма, 2748×1172;

процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4);

акумулятор — 6500 мА·год із підтримкою дротової та бездротової зарядки;

основна камера — 50 Мп + 50 Мп + 5 Мп.

Корпус частково оздоблений натуральною шкірою, а шарнір виконаний із титану. За заявою виробника, механізм розрахований приблизно на 650 тисяч складань.

Як зазначають оглядачі, попри флагманське «залізо», Vertu традиційно не женеться за максимальними технічними показниками — ключовим залишається статус і матеріали.

Дизайн і ціна

Alphafold продовжує класичну філософію Vertu — максимальна ексклюзивність і ручна робота.

Як пише Wired, користувачам пропонують варіанти оздоблення:

шкіра теляти;

шкіра алігатора;

індивідуальні кастомні версії з дорогоцінними матеріалами.

У топових модифікаціях використовуються 18-каратне золото та діаманти.

Ціна відповідає преміальному статусу:

$6 800 — базова версія;

$8 800 — зі шкірою алігатора;

$43 800 — кастомна версія із золотом і діамантами.

Продажі Vertu Alphafold стартують 28 травня.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.