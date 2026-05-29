Vertu випустила складаний смартфон із шкіри та золота (фото)

Новий смартфон від Vertu
Бренд Vertu, який у 2000-х роках став символом ультрадорогих телефонів для еліти, повернувся з новим пристроєм у сегменті преміум. Цього разу компанія робить ставку не лише на дорогі матеріали, а й на штучний інтелект, орієнтований на бізнес-користувачів.
Про це пише Android police.
Новинка отримала назву Alphafold і поєднує складаний формфактор, ручне оздоблення та AI-функції. Так Vertu намагається перезапустити свій імідж уже як виробника «розумних люксових» пристроїв.

Особливості: AI-асистент для бізнесу

Головна ідея Vertu Alphafold — не розваги чи камера, а персональний AI-помічник для керівників і підприємців.
У центрі системи — Hermes Agent, який працює як агентний штучний інтелект. Він не лише відповідає на запити, а й може виконувати завдання автономно.
Зокрема, AI здатен:
  • аналізувати бізнес-дані та продажі;
  • керувати робочими процесами;
  • формувати розклади та планування;
  • інтегруватися з Google-сервісами, соцмережами, Expedia, Booking.com та Amazon.
Водночас компанія майже не розкриває деталей щодо безпеки. Відомо лише, що частина даних обробляється локально на пристрої, а ризиковані дії потребують підтвердження користувача.
Характеристики та апаратна платформа

Vertu Alphafold отримав типовий для сучасних складаних смартфонів дизайн із двома екранами.
Основні характеристики:
  • головний дисплей — 8,05 дюйма, 120 Гц, 2480×2200;
  • зовнішній дисплей — 6,53 дюйма, 2748×1172;
  • процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4);
  • акумулятор — 6500 мА·год із підтримкою дротової та бездротової зарядки;
  • основна камера — 50 Мп + 50 Мп + 5 Мп.
Корпус частково оздоблений натуральною шкірою, а шарнір виконаний із титану. За заявою виробника, механізм розрахований приблизно на 650 тисяч складань.
Як зазначають оглядачі, попри флагманське «залізо», Vertu традиційно не женеться за максимальними технічними показниками — ключовим залишається статус і матеріали.
Дизайн і ціна

Alphafold продовжує класичну філософію Vertu — максимальна ексклюзивність і ручна робота.
Як пише Wired, користувачам пропонують варіанти оздоблення:
  • шкіра теляти;
  • шкіра алігатора;
  • індивідуальні кастомні версії з дорогоцінними матеріалами.
У топових модифікаціях використовуються 18-каратне золото та діаманти.
Ціна відповідає преміальному статусу:
  • $6 800 — базова версія;
  • $8 800 — зі шкірою алігатора;
  • $43 800 — кастомна версія із золотом і діамантами.
Продажі Vertu Alphafold стартують 28 травня.
За матеріалами:
Телеканал 24
СмартфониШІ
