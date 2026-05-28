Apple може «закрити» дешевшу версію MacBook Neo Сьогодні 23:11 — Технології&Авто

MacBook Neo / Фото: The Verge

Apple, скоріш за все, припинить випуск дешевшої версії ноутбука MacBook Neo за $599.

Про це пишуть видання Wccftech та ArsTechnica

Це буде фактично дорівнювати підвищенню ціни на $100. Однак на тлі того, що TSMC підіймає ціни на виготовлення чипів A18 Pro для Apple, компанії доведеться ще більше підняти ціну на свій найдешевший ноут.

За інформацією інсайдера Jukan, TSMC планує підняти ціну на чипи, виготовлені за 3-нм техпроцесом, на 15% у другій половині цього року. При цьому ціни можуть зрости ще на 10% вже у наступному році.

Реакція конкурентів

Спочатку реліз MacBook Neo в нетрадиційному для Apple сегменті бюджетних ноутбуків захопив конкурентів на Windows та ARM зненацька. Однак останніми тижнями можна було спостерігати за більш виваженою реакцією.

Низка виробників майже одночасно представили власних конкурентів переважно на чипах Intel Core Series 3 (Wildcat Lake). Wildcat Lake — новий, спеціально розроблений бюджетний чип, що використовує новітні архітектури CPU та GPU Intel, а також 18-нм технологічний процес. Це має допомогти цим чипам ефективніше конкурувати з Apple A18 Pro у MacBook Neo.

Lenovo планує випустити кілька моделей IdeaPad Slim з новими процесорами, а також додаткові опції, такі як 16 ГБ оперативної пам’яті та дисплей із високою частотою оновлення 120 Гц. Asus і HP також анонсували власні моделі.

Окрім цього китайський підрозділ Intel нещодавно анонсував проєкт Firefly, покликаний знизити витрати та спростити виробництво ноутбуків. Логіка проста: запозичити стандартизований підхід зі смартфонної індустрії Китаю, де одні й ті самі компоненти — плата, конектори, батарея — переходять від моделі до моделі. Виробникам ноутбуків це знижує собівартість і спрощує складання, споживачам — ціну на полиці.

Першим ноутбуком, який зможе скористатись перевагами Firefly, має стати Lenovo Lecoo Air 14. Ноутбуки у ціновому сегменті до $500 існують вже кілька десятиліть. Однак зазвичай системи у цих пристроях змушені були йти на компроміси у питаннях продуктивності та якості складання. Поряд з ними MacBook Neo має низку переваг у співвідношенні ціна-якість, однак незабаром популярна модель Apple може все ж втратити свою привабливість.

