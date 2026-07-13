Які легкові авто купували в Україні в 1 півріччі 2026 року (інфографіка) Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Які легкові авто купували в Україні в 1 півріччі 2026 року (інфографіка)

За даними Укравтопром, впродовж І півріччя український автопарк поповнили 33 тис. нових легкових авто.

З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 6%, а у корпоративному зросли на 15%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Раніше писали , що травень 2026 року продемонстрував високу чутливість українського авторинку до змін вартості пального. Після того як дизельне пальне подорожчало до 86 грн за літр, а бензин А-95 подешевшав до 76 грн за літр, покупці почали активніше обирати бензинові автомобілі.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та спричиненої ним хвилі біженців, яка насамперед була спрямована до країн Європи, держави ЄС суттєво спростили низку процедур і правил для громадян України. Серед таких були й правила, що стосуються використання водійських посвідчень.

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