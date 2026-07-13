Які легкові авто купували в Україні в 1 півріччі 2026 року (інфографіка)

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 6%, а у корпоративному зросли на 15%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
Раніше писали, що травень 2026 року продемонстрував високу чутливість українського авторинку до змін вартості пального. Після того як дизельне пальне подорожчало до 86 грн за літр, а бензин А-95 подешевшав до 76 грн за літр, покупці почали активніше обирати бензинові автомобілі.
Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та спричиненої ним хвилі біженців, яка насамперед була спрямована до країн Європи, держави ЄС суттєво спростили низку процедур і правил для громадян України. Серед таких були й правила, що стосуються використання водійських посвідчень.