Samsung збільшує виробництво Galaxy S26 на 50%
Samsung підвищила план виробництва всієї лінійки Galaxy S26 через зростаючий попит на смартфони, спричинений масштабними рекламними заходами компанії, а також занепокоєнням користувачів, що майбутні Galaxy S27 коштуватимуть дорожче через дефіцит пам’яті.
Про це повідомляє ETNews.
Звернення до постачальників
За даними індустрії, Samsung звернулася до своїх постачальників компонентів із проханням збільшити виробництво всіх смартфонів серії Galaxy S26 у липні з 1 мільйона одиниць до понад 1,5 млн — на 50% більше початкового плану.
Цей обсяг постачається не лише на внутрішній ринок, де Samsung проводить активну маркетингову кампанію, а й на світовий. Повідомляється, що показники продажів у червні перевищили очікування, що призвело до значного збільшення виробничих планів.
Обсяг продажів Galaxy S26 потроївся
У межах нещодавнього фестивалю Together with the People, Samsung Electronics Audit Festival, що компанія проводила з 8 червня по 5 липня, покупці отримували 20% відшкодування у вигляді цифрових подарункових сертифікатів. Завдяки цьому обсяг продажів Galaxy S26 потроївся порівняно з попереднім місяцем.
Ще одним рушієм продажів є можливе підвищення цін на Galaxy S27. Через розвиток інфраструктури штучного інтелекту ціни на мобільну DRAM- та NAND-флеш-пам'ять зросли, що напряму впливає на вартість смартфонів.
Експерти галузі прогнозують, що якщо Samsung врахує підвищення ціни на пам’ять у Galaxy S27, то збільшення стартової ціни може бути більшим, ніж у попередніх моделях. В результаті існує тенденція вичікувати з придбанням поточних флагманських продуктів, перш ніж ціни зростуть.
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