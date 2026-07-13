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OpenAI закриває браузер ChatGPT Atlas менш ніж через рік після запуску

Технології&Авто
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Atlas дебютував восени 2025 року як браузер із глибокою інтеграцією ChatGPT
Atlas дебютував восени 2025 року як браузер із глибокою інтеграцією ChatGPT
OpenAI припиняє підтримку ChatGPT Atlas — окремого браузера із вбудованим ШІ, представленого менш як рік тому.
Компанія планує повністю відмовитися від нього 9 серпня 2026 року, інтегрувавши його можливості в новий настільний застосунок ChatGPT Work.

Що відомо про ChatGPT Atlas

Atlas дебютував восени 2025 року як браузер із глибокою інтеграцією ChatGPT та агентними функціями, які дозволяли штучному інтелекту виконувати дії від імені користувача під час перегляду вебсторінок.
За час існування браузер отримав підтримку груп вкладок, розширень, кількох профілів тощо.
У квітні OpenAI випустила окремий застосунок Codex, а тепер об’єднала його можливості з функціями Atlas у новому ChatGPT Work, який представили одночасно з публічним запуском моделі GPT-5.6.
Закриття Atlas є частиною ширшої стратегії OpenAI зі скорочення кількості окремих продуктів і концентрації ресурсів на ключових напрямах розвитку. Раніше компанія закрила застосунок для генерації відео Sora, а також повідомляла про плани об’єднати свої настільні застосунки в єдину платформу.
За матеріалами:
mezha.media
OpenAIChatGPTЧат ботШІ
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