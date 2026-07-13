OpenAI закриває браузер ChatGPT Atlas менш ніж через рік після запуску
Що відомо про ChatGPT Atlas
3/3 Side chat in Chrome:— James Sun (@JamesZmSun) July 9, 2026
We are bringing the full power of ChatGPT & Codex into the browser where you currently do work.
It can see the full context of your browser including what you've highlighted, can control your tabs, and has access to your local file system and installed… pic.twitter.com/5ChXrgXbdt
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