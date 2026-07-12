Названо найкращі iPhone у 2026 році за версією користувачів

Бенчмарк AnTuTu опублікував черговий рейтинг за червень 2026 року, тільки цього разу не найпотужніших телефонів, а топ мобільних пристроїв Apple, якими (згідно з опитуваннями) власники техніки цього бренду задоволені найбільше. Лідируючі позиції посіли не нові iPad та iPhone, а пристрої багаторічної давності.
Лідери рейтингу
Серед смартфонів найвищий результат показав iPhone 12 mini з 95,54% позитивних відгуків.
На момент виходу в 2020 році цей смартфон часто критикували за слабку автономність, відсутність швидкої зарядки та високу ціну на тлі базової моделі.
Сьогодні ж 12 mini сприймають як еталон компактного та потужного смартфона, зазначають експерти.
Ще один улюбленець користувачів — iPhone SE 2. Незважаючи на технічне застаріння та не найсучасніший дизайн, власники продовжують користуватися смартфоном і залишаються ним задоволені.
Найновішим смартфоном у рейтингу став iPhone Air. Він посів п’яте місце з рівнем схвалення 94,51%. Пристрій позиціюється як найтонший телефон в історії Apple, яка поєднує компактний дизайн (товщина всього 5,6 мм) і флагманську потужність. У топ-10 також опинилися iPhone 16e та iPhone 8, випущений у 2017 році.
Абсолютним лідером серед пристроїв Apple у рейтингу AnTuTu став iPad Air 4 з майже 97% схвалення. Завдяки потужному чипу A14 Bionic та підтримці сучасних версій операційної системи, він навіть через шість років залишається актуальним і потужним пристроєм.