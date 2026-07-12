Названо найкращі iPhone у 2026 році за версією користувачів Сьогодні 23:17 — Технології&Авто

iPhone 12 mini та iPhone SE 2020 визнані найкращими смартфонами Apple, Фото: magnific

Бенчмарк AnTuTu опублікував черговий рейтинг за червень 2026 року, тільки цього разу не найпотужніших телефонів, а топ мобільних пристроїв Apple, якими (згідно з опитуваннями) власники техніки цього бренду задоволені найбільше. Лідируючі позиції посіли не нові iPad та iPhone, а пристрої багаторічної давності.

Лідери рейтингу

Серед смартфонів найвищий результат показав iPhone 12 mini з 95,54% позитивних відгуків.

На момент виходу в 2020 році цей смартфон часто критикували за слабку автономність, відсутність швидкої зарядки та високу ціну на тлі базової моделі.

Читайте також Apple планує виробити близько 10 мільйонів складаних iPhone Ultra

Сьогодні ж 12 mini сприймають як еталон компактного та потужного смартфона, зазначають експерти.

Ще один улюбленець користувачів — iPhone SE 2. Незважаючи на технічне застаріння та не найсучасніший дизайн, власники продовжують користуватися смартфоном і залишаються ним задоволені.

Найновішим смартфоном у рейтингу став iPhone Air. Він посів п’яте місце з рівнем схвалення 94,51%. Пристрій позиціюється як найтонший телефон в історії Apple, яка поєднує компактний дизайн (товщина всього 5,6 мм) і флагманську потужність. У топ-10 також опинилися iPhone 16e та iPhone 8, випущений у 2017 році.

Читайте також iPhone 18 Pro Max може отримати найбільший акумулятор в історії лінійки

Абсолютним лідером серед пристроїв Apple у рейтингу AnTuTu став iPad Air 4 з майже 97% схвалення. Завдяки потужному чипу A14 Bionic та підтримці сучасних версій операційної системи, він навіть через шість років залишається актуальним і потужним пристроєм.

Пристрої, якими користувачі Apple задоволені найбільше, Джерело: AnTuTu

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.