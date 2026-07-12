0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найкращі iPhone у 2026 році за версією користувачів

Технології&Авто
26
iPhone 12 mini та iPhone SE 2020 визнані найкращими смартфонами Apple
iPhone 12 mini та iPhone SE 2020 визнані найкращими смартфонами Apple, Фото: magnific
Бенчмарк AnTuTu опублікував черговий рейтинг за червень 2026 року, тільки цього разу не найпотужніших телефонів, а топ мобільних пристроїв Apple, якими (згідно з опитуваннями) власники техніки цього бренду задоволені найбільше. Лідируючі позиції посіли не нові iPad та iPhone, а пристрої багаторічної давності.

Лідери рейтингу

Серед смартфонів найвищий результат показав iPhone 12 mini з 95,54% позитивних відгуків.
На момент виходу в 2020 році цей смартфон часто критикували за слабку автономність, відсутність швидкої зарядки та високу ціну на тлі базової моделі.
Читайте також
Сьогодні ж 12 mini сприймають як еталон компактного та потужного смартфона, зазначають експерти.
Ще один улюбленець користувачів — iPhone SE 2. Незважаючи на технічне застаріння та не найсучасніший дизайн, власники продовжують користуватися смартфоном і залишаються ним задоволені.
Найновішим смартфоном у рейтингу став iPhone Air. Він посів п’яте місце з рівнем схвалення 94,51%. Пристрій позиціюється як найтонший телефон в історії Apple, яка поєднує компактний дизайн (товщина всього 5,6 мм) і флагманську потужність. У топ-10 також опинилися iPhone 16e та iPhone 8, випущений у 2017 році.
Читайте також
Абсолютним лідером серед пристроїв Apple у рейтингу AnTuTu став iPad Air 4 з майже 97% схвалення. Завдяки потужному чипу A14 Bionic та підтримці сучасних версій операційної системи, він навіть через шість років залишається актуальним і потужним пристроєм.
Пристрої, якими користувачі Apple задоволені найбільше
Пристрої, якими користувачі Apple задоволені найбільше, Джерело: AnTuTu
За матеріалами:
УНІАН
iPhone
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems