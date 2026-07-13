Xiaomi показала свій перший гібрид Sky Nomad N90 13.07.2026, 01:51 — Технології&Авто

Потенційні продажі нового авто Xiaomi оцінюються як дуже швидкі, за аналогією з SU7 або YU7

Xiaomi офіційно підтвердила створення нового автомобільного бренду Sky Nomad, що стане окремим напрямком компанії. Повнорозмірний SUV Sky Nomad N90, на відміну від попередніх авто Xiaomi, отримав додатковий бензобак.

Про це пише GSMArena.com.

Електромобіль зі збільшеним запасом ходу

Раніше Xiaomi випускала лише чисті електромобілі, але Sky Nomad N90 класифікований як електромобіль зі збільшеним запасом ходу (EREV). Він має два електродвигуни, а також отримав півторалітровий бензиновий двигун з турбонаддувом під капотом. Це так званий послідовний гібрид — ДВЗ працює лише як бортовий генератор для заряджання акумулятора і не має механічного зв’язку з колесами.

Китайські водії віддають перевагу саме EREV

Як розповідає ArenaEV, багато китайських водіїв віддають перевагу саме EREV. Ці авто пропонують пересування без зайвих викидів, але зменшують ризик залишитися без заряду.

У Sky Nomad N90 Xiaomi застосовує акумуляторні батареї виробництва Sunwoda та CALB. Блок зберігає понад 70 кВт⋅год енергії та забезпечує запас ходу виключно до 500 км. Бензиновий генератор автоматично активується для забезпечення електроенергії коли це потрібно, тож загальний комбінований запас ходу перевищує 1500 км.

Аеродинамічні форми електромобілів Xiaomi поступилися простору та сімейному комфорту. У дизайні Sky Nomad N90 помітним елементом є LiDAR, котрий дає показання, необхідні для роботи автоматичних систем. Довжина кузова становить понад 5,3 м, колісна база має ширину 3,1 м.

Довжина кузова становить понад 5,3 м

Великий кузов дозволяє різне компонування сидінь, Xiaomi постачатиме авто або стандартної п’ятимісної конфігурації 2+3, або з сімома місцями у три ряди за схемою 2+2+2.

Салон є родзинкою нової моделі, Xiaomi називає його «інтелектуальним простором, що розширюється». Компанія побудувала автомобіль на новій платформі Kunlun, з ідеально рівною підлогою та інтегрованими напрямними. Така конфігурація дозволяє переднім сидінням обертатися на 180°.

Великий кузов дозволяє різне компонування сидінь

Схематичний банер демонструє можливі варіанти. Компанія стверджує, що інтер’єр може швидко трансформуватися в окрему студію для однієї людини, кафе-варіант для двох, кімнату для ділових переговорів для трьох людей або ігровий майданчик для родини з дітьми.

Оприлюднені зображення показують повністю прохідну центральну консоль у першому ряду — таке розташування дозволяє пасажирам переміщатися з боку в бік, не виходячи назовні. Сама консоль може ковзати по напрямних у підлозі для зміни положення.

Xiaomi just dropped the interior details for SkyNomad.



It features a movable center console similar to the Zeekr MIX setup, but with a twist: the cupholders double as expansion slots to lock in a modular tabletop.$XIACY #ChinaEV https://t.co/1x1HiAMHmv pic.twitter.com/nfSPuOfML8 — ChinaEV Home (@CNEVhome) July 9, 2026

За словами видання, галузеві експерти передбачають мінімальну ціну Sky Nomad N90 у 450 000 юанів (€56 800), що дозволяє авто конкурувати на внутрішньому ринку. Потенційні продажі нового авто Xiaomi оцінюються як дуже швидкі, за аналогією з SU7 або YU7.

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